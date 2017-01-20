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Приморцы жалуются на холод в своих квартирах

Приморцы жалуются на холод в своих квартирах
Специалисты выдвигают разные версии "заморозков" в посёлке Ярославском
вчера, 18:01
Общество | Приморский край
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Фото: chto-proishodit.ru

Жители одного из домов в приморском посёлке Ярославском в Приморском крае несколько лет замерзают в своих квартирах. По словам представителей управляющей компании, причиной такой ситуации стало плохое состояние коммуникаций. А вот по версии поставщиков услуги, недоотапливает квартиры как раз «управляйка».

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились жители посёлка Ярославского Хорольского района Приморья. Проживают они в доме № 27 на улице Ломоносова. По их словам, с самого начала отопительного сезона один из четырёх подъездов дома недоотапливается. В результате жильцы четырёх квартир с наступлением холодов начали мёрзнуть. «Без дополнительного обогрева у нас в квартирах примерно 17-19 градусов тепла. В результате нам приходится постоянно включать нагреватели. Из-за этого, вдобавок ко всему, начинаются переплаты за электричество. А ведь у нас живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры», - рассказала одна из жительниц дома.

Она и её соседи решили не сидеть сложа руки и сразу же обратились в необходимые инстанции. Помимо своей управляющей компании и «Примтеплоэнерго» они написали жалобы в администрацию посёлка и жилищную инспекцию Приморского края. Из-за этого в конце прошлого года в дом зачастили проверяющие. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью компании «Примтеплоэнерго» Арсений Яроцкий, проблемы в доме № 27 на Ломоносова оказались вызваны плохой регулировкой внутридомовой сети теплоснабжения. «Эту сеть в должной мере не отрегулировала управляющая компания «Жилкомхоз». В результате тепло неравномерно распределилось между различными «ветками» внутри дома. Наши специалисты провели проверку, но не обнаружили фактов нарушения температурного режима в квартирах», - пояснил специалист. Он отметил -  данный факт подтверждается тем, что от недостатка тепла страдают жители всего четырёх квартир (всего их в доме – тридцать три). Соответственно, по мнению тепловиков, исправлять ситуацию должны в УК.

В «управляйке» же придерживаются несколько иного мнения. По словам заместителя гендиректора ООО «Жилкомхоз» Людмилы Корневой, проблема с нехваткой тепла возникла из-за плачевного состояния домовых коммуникаций.

«Такая ситуация в доме сохранялась уже несколько лет. Мы получили этот дом на обслуживание только в прошлом году. Летом к нам обратились жители, рассказали о проблеме. Дело в том, что их дом – крайний на тепловой ветке, из-за этого давление в трубах низкое. Котельная находится где-то в двух километрах от посёлка, по пути к Ломоносова, 27 давление снижается где-то на треть», - рассказала Корнева. По её словам, в конце прошлого года «Жилкомхоз» вложил примерно полмиллиона рублей, чтобы изменить ситуацию. Они поменяли трубы отопления и стояки, в некоторых квартирах поставили новые батареи. Это, считает собеседница, должно было исправить положение. Тем не менее, по словам жителей Ломоносова, 27 ситуация с обогревом квартир остаётся неизменной. Люди, несмотря на обновлённые коммуникации, по-прежнему мёрзнут.

Стоит заметить, что в Приморье подобные истории – не редкость. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о жителях посёлка Кавалерово, которые уже много лет мёрзнут в своём доме. Добиться нормального режима отопления они не могут с двухтысячных годов.

 
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