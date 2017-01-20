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Во Владивостоке выделят 1 500 000 000 рублей на благоустройство: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке выделят 1 500 000 000 рублей на благоустройство

Во Владивостоке выделят 1 500 000 000 рублей на благоустройство
Депутаты планируют тесно взаимодействовать с общественностью
вчера, 16:33
Общество | Приморский край
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Фото: dumavlad.ru

На благоустройство приморской столицы в бюджете Владивостокского городского округа в 2017 году запланировано больше полутора миллиардов рублей. Об этом сегодня, 20 января, напомнила председатель думы Владивостока Елена Новицкая.

В рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и благоустройство территории города» средства планируется направить на благоустройство городской среды. А именно – на текущее содержание дорожной инфраструктуры, ремонт дорог, подпорных стен, лестничных маршей, системы ливневой канализации; на реконструкцию узла улично-дорожной сети по улицам Днепровская – Вострецова – Печорская, проспекту 100-летия Владивостока; на установку дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, восстановление барьерных, леерных и парапетных ограждений. Кроме того, в статье расходов – текущее содержание зелёных насаждений, обслуживание муниципальных объектов наружного освещения, эксплуатация  фонтанов.

Несмотря на сокращение муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории города» в условиях бюджетных ограничений на 34,9 %, на выполнение всех обязательств по содержанию и ремонту дорог в 2017 году средства предусмотрены. На этом акцентировали внимание депутаты городской думы. В целом в 2017 году бюджет Владивостокского городского округа сохранит социальную направленность. Кроме того, работы в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства будут выполняться по наказам избирателей. На 2017 год в перечень вошли 68 наказов, на выполнение которых предусмотрено 74,6 миллиона рублей.

Как прокомментировала председатель думы города Владивостока Елена Новицкая, при планировании комплекса мероприятий по благоустройству городской среды учитываются мнения жителей.

«Свои предложения горожане могут внести на публичных слушаниях, посредством наказов избирателей; письменных и устных обращений. В результате совместной работы органов местного самоуправления и общественности город становится комфортней для жизни и привлекательней для туристов. Большое внимание депутаты думы уделяют улучшению качества городской среды, созданию общественных пространств. Ведь благоустройство территории – это целый комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, освещению, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм, объектов монументального искусства. Если мы хотим создать комфортную городскую среду, развивать инфраструктуру, то необходимо продолжать тесное и продуктивное взаимодействие между властью и общественностью. Мнение горожан в этом вопросе должно быть превыше всего», – подчеркнула Елена Новицкая.

 
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Комментарии
  • Вторая Речка  (вчера, 17:19 )

    НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЯ. Сделайте хотя бы улицу Русскую комфортной и привлекательной для жизни жителей и гостей. Можно деньги пустить на "очередной тротуар" в центре и никто ничего не заметит, как это делается последние годы. "Большое внимание депутаты думы уделяют улучшению качества городской среды, созданию общественных пространств"- слова эти о ЧЕМ?, о КОМ7 Какое благоустройство территории??? С каждым днем улица Русская ХУЖЕ и ХУЖЕ, грязь, никто не убирает, деревья почти уничтожены- вместо них киоски, будки, контейнеры, уличная торговля на коробках и досках. . Даже не верится, что пишу о краевом центре. Не пройти, улица- БАЗАР- это при том , что много ТЦ и уличная торговля в грязи, пыли и выхлопных газах никому не нужна. Машины стоят везде, ездят по тротуарам, по зеленым зонам. . . Где ВЛАСТЬ? Где ЗАКОН? Почему такое творится????



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