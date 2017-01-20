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Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов": РИА "Восток-Медиа"
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Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
Власти оперативно реагируют на обращения горожан
вчера, 15:51
Экология | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Во Владивостоке администрация города ведёт работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зелёных насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в обращениях горожан.

Так, с начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения деревьев и кустарников по адресам: улица Воропаева, 35; улица Калинина, 4; улица Радужная, 7а; улица Катерная, 2. Всего – больше 280 деревьев и кустарников, 3900 квадратных метров плодородно-растительного слоя почвы.

Также с начала нового года чиновники выявили факты незаконного повреждения зелёных насаждений по адресам: улица Баляева, 34 и переулок Камский, 1в – это порядка 15 деревьев.

По результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательства –  физическим и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы. Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «чёрного лесоруба» ждёт уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй  260 части 3 УК РФ  по фактам несанкционированного  повреждения и уничтожения зелёных насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой. Причинённый в результате незаконной вырубки деревьев ущерб нарушителями природоохранного законодательства взыскивается в пользу администрации Владивостока.

Администрация Владивостока обещает продолжить борьбу с несанкционированными вырубками и впредь.

 
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Комментарии
  • сергей  (вчера, 22:31 )

    я обращался в администрацию о вырубке леса на черной речке --и тишина --даже не приехали --отписали что ничего не нашли

  • Mike  (вчера, 22:45 )

    Как и на снеговой 73. . . . там где дальпласт сейчас какойто. . . . вырубили 20. . 30 деревьев. . . . и всем все равно. . . дело то за забором происходит. . . зэки рубят. . . купленные за бабло . . . . там же на карьерной. . . . Хвала чинам и алигархам



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