Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"

Во Владивостоке администрация города ведёт работу по выявлению незаконной вырубки и обрезки зелёных насаждений, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы. Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования (УООСиП) в ежедневном режиме осуществляют мониторинг по сохранению зелёных насаждений, выезжают с проверками по адресам, указанным в обращениях горожан.

Так, с начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения деревьев и кустарников по адресам: улица Воропаева, 35; улица Калинина, 4; улица Радужная, 7а; улица Катерная, 2. Всего – больше 280 деревьев и кустарников, 3900 квадратных метров плодородно-растительного слоя почвы.

Также с начала нового года чиновники выявили факты незаконного повреждения зелёных насаждений по адресам: улица Баляева, 34 и переулок Камский, 1в – это порядка 15 деревьев.

По результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательства – физическим и юридическим лицам – применяются меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Материалы проверок направляются в административные комиссии, в правоохранительные и надзорные органы. Таким образом, правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

В этом случае «чёрного лесоруба» ждёт уголовная ответственность по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 260 части 3 УК РФ по фактам несанкционированного повреждения и уничтожения зелёных насаждений, к которым относятся деревья, кустарники, лианы, а также плодородно-растительный слой. Причинённый в результате незаконной вырубки деревьев ущерб нарушителями природоохранного законодательства взыскивается в пользу администрации Владивостока.

Администрация Владивостока обещает продолжить борьбу с несанкционированными вырубками и впредь.