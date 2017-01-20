Около 100 тысяч приморцев стали обладателями материнского капитала

В администрации Приморья обобщили данные о получателях материнского капитала за 10 лет действия федеральной программы поддержки семей с двумя и более детьми. Выяснилось, что всего сертификаты на материнский капитал получили почти 100 тысяч приморцев. При этом чаще всего жители края тратили маткапитал на улучшение жилищных условий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что с 2015 года часть федерального материнского капитала разрешается обналичить и потратить по своему усмотрению. Вообще же маткапитал предполагает всего несколько статей расходования виртуальных средств – кроме погашения жилищных займов, это лечение ребёнка или одного из его родителей, оплата образования ребёнка или его реабилитация.

Кроме федерального, в Приморье по инициативе губернатора с 2013 года выплачивается региональный материнский капитал, который ежегодно индексируется. Его получают родители трёх и более детей. В 2016 году сумма регионального маткапитала составляла 155 250 рублей.

Всего же в Приморье действуют 54 социальных выплаты, 16 из них – демографические. В этом списке – ежемесячные детские пособия семьям с низким достатком, выплаты на третьего (последующего) ребёнка, региональный материнский капитал, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет и при рождении ребёнка, а также меры социальной поддержки многодетным семьям.