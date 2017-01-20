Лучшая футбольная болельщица из Приморья может поехать на Кипр

В Приморье выберут лучшую футбольную болельщицу. Она может поехать на Кипр и выиграть фотосессию в глянцевом журнале, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-служба приморского футбольного клуба «Луч-Энергия» объявила о старте конкурса «Мисс «Луч-Энергия» сезона 2016-2017. Участие в соревнованиях могут принять все желающие девушки от 18 до 35 лет с фанатским стажем не менее года. Для этого прекрасной половине Приморского края необходимо прислать заявку и фотографии на почту: fcluch@mail.ru с пометкой «Мисс «Луч-Энергия» (Котову О. П.) до 10 февраля.

Конкурсная коллегия по итогам заявок определит состав участниц. Они выйдут в следующий этап, который будет проходить в социальных сетях, – голосование за лучших пройдёт на официальных страницах клуба.

«В результате голосования c 12 по 22 февраля будут отобраны 5 финалисток, которым в следующем этапе конкурса в марте предстоит проявить себя наиболее креативно. Задание на финальный конкурс станет известно позднее. Чествование победительницы и пробившихся в финал участниц конкурса пройдёт 26 марта на домашнем матче года против «Зенит-2», - уточнили в пресс-службе.

Победительница конкурса «Мисс «Луч-Энергия» получит от клуба памятный приз, а также представит Приморье на конкурсе «Мисс ФНЛ - ФОНБЕТ», который пройдёт 22-23 мая в Москве. Призовой фонд финального конкурса включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, а также фотосессию в глянцевом журнале.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что приморский футбольный клуб оказался в очередном экономическом кризисе. Он чреват серьёзными последствиями для всего дальневосточного футбола. Осенью и зимой администрация Приморского края перечисляла несколько траншей на зарплаты футболистам и персоналу. В то время как конкуренты приморцев уже вовсю штампуют голы на предсезонных сборах, «Луч» всё ещё ждёт очередного перечисления денег - программа подготовки под угрозой срыва. Примечательно, что в Арбитражном суде Приморского края рассматривается дело о банкротстве футбольного клуба «Луч-Энергия». Окончательное решение по этому вопросу суд примет весной.

В ноябре приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» снял самый бедный Mannequin Challenge («Манекен челендж»). Спортсмены, подвергшись всеобщей эйфории, тоже записали модный ролик и не упустили возможности в очередной раз обратить внимание на плачевное финансовое состояние команды.