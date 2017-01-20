Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"

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Корреспондент РИА "Восток-Медиа" проверил состояние общественного транспорта
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
23 января во Владивостоке вступят в силу новые правила оплаты проезда в общественном транспорте. С понедельника цена билета в автобусах составит 21 рубль. Как и в прошлом году, далеко не все жители столицы Приморья одобряют повышение тарифов. Некоторые считают, что насколько бы ни повышалась цена за проезд – внешний вид автобусов и сервис оставляют желать лучшего.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» побывал на «узловых» автобусных остановках Владивостока и посмотрел на состояние городского транспорта через объектив фотокамеры.
Как правило, чистые с виду маршрутки разбавляют грязные в равной пропорции. Самые яркие и красочные – автобусы с рекламой, но это не спасает их от преобладания облупленной краски, ржавчины, вмятин. Бывает и так, что некоторые части кузова висят на волоске. Чтобы совсем не растерять все запчасти, их аккуратно приклеивают на скотч. Внутри многих автобусов помимо порванных сидений наблюдаются надписи маркером – местные «наскальные рисунки».
Изредка встречаются карты маршрутов автобуса из его прошлой южнокорейской жизни. Помимо корейских автобусов по местным дорогам бегают и отечественные пазики, и немецкие «Мерседесы», которые выглядят привлекательнее бэушных собратьев.
Комфортабельные, чистые муниципальные автобусы "МАН" в целом держат марку. Во многих из них установлена тестовая система электронной оплаты проезда «ГТС». Чувствуется, что водители и техслужбы «муниципалов» следят за вверенной техникой. О «коммерсантах» такого не скажешь. Большей частью их автобусы выглядят неважно, особенно зимой.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», предприниматели-автобусники желали поднять цену на свои услуги в 2017-м сразу на 5 рублей, что, по их словам, «могло бы покрыть расходы на топливо, масла, запчасти». Время от времени коммерсанты парируют замечания пассажиров на холод и грязь в салонах ответным аргументом: «никто не хочет сесть и посчитать, во сколько выходят обслуживание транспорта и зарплата водителям». Однако власти – департамент по тарифам Приморского края – лишь частично удовлетворили запросы перевозчиков, повысив цену билета на 1 рубль.
особенно отличается в худшую сторону 81 маршрут
Давно всем, кроме городской администрации, понятно - не автопредприятия обслуживают горожан, а "бомбилы" на автобусах разводят население.
таджик арба вне конкуренции, предлогаю закупить повозки для этих ословодунов и ездить будем на рикше даже 50 не жалко за такой проезд
Хуже 40 и 60 маршрута нет. Грязь, автобусы старые, стучат-трещат, сиденья на колесах, узкие - не сесть, занавески, которые раздражают людей лет 20, ВСЕ против людей, а о водителях даже писать - жуть одна. Люди устали ждать ПЕРЕМЕН.
Бедные барыги!Кажын год жалуются на нехватку бабла, льют горючи слезы, а поди ж ты, тянется вся эта их тяжкая жисть 26 лет, а они все не сдохнут!Какие живучие оказывается!Проси поболя, дадут сколько тебе нужно-старое правило.
Пожалуй, только к маршруту 16Б нет претензий: новые чистые автобусы с символикой восточного экономического форума.
Такиж шо вы плачите, зато ВЛДВ в лидерах за красивый город России. Может быть наплыв интуристов пойдет и им в диковинку будет на таком квариате лицезреть все красоты автобусного бизнеса.
А выхлоп внутри автобусов? Просто невозможно ехать. Чувствуешь себя как в газовой камере!