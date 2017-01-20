Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"

23 января во Владивостоке вступят в силу новые правила оплаты проезда в общественном транспорте. С понедельника цена билета в автобусах составит 21 рубль. Как и в прошлом году, далеко не все жители столицы Приморья одобряют повышение тарифов. Некоторые считают, что насколько бы ни повышалась цена за проезд – внешний вид автобусов и сервис оставляют желать лучшего.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» побывал на «узловых» автобусных остановках Владивостока и посмотрел на состояние городского транспорта через объектив фотокамеры.





Как правило, чистые с виду маршрутки разбавляют грязные в равной пропорции. Самые яркие и красочные – автобусы с рекламой, но это не спасает их от преобладания облупленной краски, ржавчины, вмятин. Бывает и так, что некоторые части кузова висят на волоске. Чтобы совсем не растерять все запчасти, их аккуратно приклеивают на скотч. Внутри многих автобусов помимо порванных сидений наблюдаются надписи маркером – местные «наскальные рисунки».













Изредка встречаются карты маршрутов автобуса из его прошлой южнокорейской жизни. Помимо корейских автобусов по местным дорогам бегают и отечественные пазики, и немецкие «Мерседесы», которые выглядят привлекательнее бэушных собратьев.





Комфортабельные, чистые муниципальные автобусы "МАН" в целом держат марку. Во многих из них установлена тестовая система электронной оплаты проезда «ГТС». Чувствуется, что водители и техслужбы «муниципалов» следят за вверенной техникой. О «коммерсантах» такого не скажешь. Большей частью их автобусы выглядят неважно, особенно зимой.











Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», предприниматели-автобусники желали поднять цену на свои услуги в 2017-м сразу на 5 рублей, что, по их словам, «могло бы покрыть расходы на топливо, масла, запчасти». Время от времени коммерсанты парируют замечания пассажиров на холод и грязь в салонах ответным аргументом: «никто не хочет сесть и посчитать, во сколько выходят обслуживание транспорта и зарплата водителям». Однако власти – департамент по тарифам Приморского края – лишь частично удовлетворили запросы перевозчиков, повысив цену билета на 1 рубль.











































































