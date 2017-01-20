Приморские коммунисты выйдут на митинг

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Они почтят память главного революционера Владимира Ленина
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Приморские коммунисты почтут память революционера, советского политического и государственного деятеля, одного из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года Владимира Ильича Ленина. Завтра, в день годовщины его смерти, во Владивостоке и других районах региона пройдут митинги, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В субботу, 21 января, исполнится 93 года с момента смерти Владимира Ильича. По традиции по всей стране в этот день проходят митинги в память о вожде мирового пролетариата. Никогда не остаются в стороне и приморские сторонники Ленина.
Как подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачёв, он и его соратники готовятся к очередным мероприятиям: «Митинги пройдут во всех городах и районах, где есть памятники Ленину. Местные отделения КПРФ организуют возложение цветов и венков. Завтра во Владивостоке в 14:00 у привокзальной площади, где находится главный памятник Ленину, будут тоже возложены цветы и состоится митинг. Участники, как и всегда, скажут пару слов в память о вожде», - добавил он.
Традиционно в подобных мероприятиях примут участие комсомольцы, представители приморской организации в защиту Ленина, женский союз, союз советских офицеров и коммунисты, конечно.
судя по снимку, коммунисты из Приморья отправятся на митинг к соседям, в Хабаровск
21 января вся прогрессивная человечина отпразднует 93-ю годовщины кончины главного террориста и убийцы Российской Империи, государственного преступника №1, подонка ульянова-бланка-ленина. Неравнодушные граждане России должны повсеместно подойти к памятнику этому палачу и плюнуть на него трижды. Будь он трижды проклят во веки веков.
Твои халуйские привычки не искоренимы --- тебе лучше гнуть спину на барина. Если бы не революция то и в америке людей бы не уважали. Только испуг революции заставил богатых обосраться от страха за свою жизнь и они пошли на уступки во всем.
Это тебе Крокодил Гена Зю рассказал двоечник?
А мне Ленин по душе-взбаламутил эту монархическую мертвечину, барыг разных калибров, белопогонников, попов и всю эту паразитирующую мишпуху. Так и надо. Раз -и квас! Он, без всяких сомнений, гениальный человек, чтобы сейчас не тянула на него всякая уевала, из бывших или нынешних барыг и их холуев. Жаль, мало к стеночке поставил всякой сволочи , ох мало. Ну , говорят, история повторяется, ждем-с.
Пенис, думать нужно не головкой, а головой, что мог сифилитик ульянов-бланк взбаламутить без Парвуса и немецких денег? Что мог выродок и палач придумать без немецкого генштаба и амерзких денег и такого же выродка Бронштейна? Николаши 2-му бы немного решимости палача сталина и всё было решено за 5 минут. А так ввергли Россию в гражданскую, перебили цвет нации, гулагизация всей страны и на сегодня имеем в остатке фюрера из кгб и опг ер.