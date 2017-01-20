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Приморские коммунисты выйдут на митинг

Приморские коммунисты выйдут на митинг
Они почтят память главного революционера Владимира Ленина
вчера, 13:25
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Приморские коммунисты почтут память революционера, советского политического и государственного деятеля, одного из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года Владимира Ильича Ленина. Завтра, в день годовщины его смерти, во Владивостоке и других районах региона пройдут митинги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В субботу, 21 января, исполнится 93 года с момента смерти Владимира Ильича. По традиции по всей стране в этот день проходят митинги в память о вожде мирового пролетариата. Никогда не остаются в стороне и приморские сторонники Ленина.

Как подтвердил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачёв, он и его соратники готовятся к очередным мероприятиям: «Митинги пройдут во всех городах и районах, где есть памятники Ленину. Местные отделения КПРФ организуют возложение цветов и венков. Завтра во Владивостоке в 14:00 у привокзальной площади, где находится главный памятник Ленину, будут тоже возложены цветы и состоится митинг. Участники, как и всегда, скажут пару слов в память о вожде», - добавил он.

Традиционно в подобных мероприятиях примут участие комсомольцы, представители приморской организации в защиту Ленина, женский союз, союз советских офицеров и коммунисты, конечно.

 
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Комментарии
  • акимонотохеровато  (вчера, 14:01 )

    судя по снимку, коммунисты из Приморья отправятся на митинг к соседям, в Хабаровск

  • Турыст  (вчера, 15:59 )

    21 января вся прогрессивная человечина отпразднует 93-ю годовщины кончины главного террориста и убийцы Российской Империи, государственного преступника №1, подонка ульянова-бланка-ленина. Неравнодушные граждане России должны повсеместно подойти к памятнику этому палачу и плюнуть на него трижды. Будь он трижды проклят во веки веков.

  • 11111111111111111  (вчера, 17:44 )

    Твои халуйские привычки не искоренимы --- тебе лучше гнуть спину на барина. Если бы не революция то и в америке людей бы не уважали. Только испуг революции заставил богатых обосраться от страха за свою жизнь и они пошли на уступки во всем.

  • Турыст  (вчера, 18:45 )

    Это тебе Крокодил Гена Зю рассказал двоечник?

  • олений пенис  (вчера, 19:25 )

    А мне Ленин по душе-взбаламутил эту монархическую мертвечину, барыг разных калибров, белопогонников, попов и всю эту паразитирующую мишпуху. Так и надо. Раз -и квас! Он, без всяких сомнений, гениальный человек, чтобы сейчас не тянула на него всякая уевала, из бывших или нынешних барыг и их холуев. Жаль, мало к стеночке поставил всякой сволочи , ох мало. Ну , говорят, история повторяется, ждем-с.

  • Турыст  (вчера, 21:09 )

    Пенис, думать нужно не головкой, а головой, что мог сифилитик ульянов-бланк взбаламутить без Парвуса и немецких денег? Что мог выродок и палач придумать без немецкого генштаба и амерзких денег и такого же выродка Бронштейна? Николаши 2-му бы немного решимости палача сталина и всё было решено за 5 минут. А так ввергли Россию в гражданскую, перебили цвет нации, гулагизация всей страны и на сегодня имеем в остатке фюрера из кгб и опг ер.



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