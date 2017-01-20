Следком подвёл итог праздников в Приморье: 15 насильственных смертей

Следственный комитет России на этой неделе отметил 6 лет с момента образования. В Приморье год от года сотрудникам следственного управления СК приходится расследовать тяжкие последствия «хмельных каникул». В нынешнем году СК России по Приморскому краю по окончании всех народных празднеств с удовлетворением отмечает заметное снижение числа подобных преступлений, однако их уровень всё равно остаётся высоким, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Затяжные выходные в Российской Федерации обычно сопровождаются не только массовым похмельем населения, но и всплесками бытовой преступности на почве ссор при совместном распитии алкоголя в праздничные дни. При этом широкого общественного резонанса такие преступления не вызывают, о трагедиях обычно осведомлены лишь родные и близкие их участников, иногда — соседи и, конечно, полицейские и следователи СК России», — комментирует ситуацию эксперт по криминалу, известный приморский журналист Виктор Булавинцев.

Только в один день 1 января 2017-го силовики зафиксировали четыре убийства.

В квартире дома на улице Анны Щетининой в краевом центре был обнаружен труп мужчины 1981 года рождения с ножевым ранением в грудь. Как выяснилось, в квартире встречали Новый год женщина с ребёнком и двое мужчин — гостей. Однако после полуночи к ним в гости наведалась мать хозяйки дома, пенсионерка, находившаяся в нетрезвом состоянии, которой категорически не понравились гости её дочери. Не понравились настолько, что она взяла кухонный нож и нанесла им удар в грудь одному из спящих мужчин. После чего уехала обратно к месту своего проживания в Надеждинский район. На следующий день её задержали представители правоохранительных органов и поместили под стражу по обвинению в убийстве по статье 105 УК РФ.

В тот же первый новогодний день в доме на улице Светлой обнаружили тело мужчины 1977 года рождения. Подозрение пало на знакомую убитого, молодую женщину 1987 года рождения, и подозрение подтвердилось. Как выяснили следователи СКР по Приморскому краю, и в этом случае произошла ссора за праздничным столом, причин которой обвиняемая не смогла даже вспомнить и толком объяснить. Речь идёт о смертельном ударе ножом. Эта женщина также находится под арестом в СИЗО.

В селе Николаевка Партизанского района Приморья застольная ссора между двумя мужчинами также привела к летальному исходу: один из них ударил оппонента ножом в спину, причинив смертельное ранение.

Также 1 января в ходе празднования поссорились рабочие-строители в строящемся доме на улице Байдукова. И один из них избил другого деревянным бруском так, что мужчина 1974 года рождения скончался, а напавший на него коллега 1969 года в данный момент арестован по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).





Дальнейшие празднования в течение каникул также не обошлись без человеческих жертв: 3 января в селе Заречном под Уссурийском у дома на улице Лесной было обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Следователи краевого СКР совместно с полицией оперативно установили подозреваемого односельчанина: дом, где произошла трагедия, относился к весьма гостеприимным, где всегда находилось что выпить. Но в данном случае совместная пьянка привела к ссоре: мужчина 1968 года рождения, ранее судимый за наркотики, счёл себя всерьёз оскорблённым и отправился домой за ружьём 16-го калибра. Вернулся вооружённым, выстрелил в своего обидчика, но промазал и застрелил собственную собаку. После чего разгневался ещё сильнее и прострелил голову потерпевшему. На месте происшествия в числе улик оказались патроны к ружью и 3 бутылки водки, оставшиеся недопитыми, так как обвиняемого успели препроводить под стражу.

В тот же день, 3 января, в Партизанске на улице Читинской молодая женщина нанесла удар ножом в область груди своему мужу, который от полученных повреждений умер. Свои действия обвиняемая мотивировала постоянными побоями супруга, ответив на рукоприкладство ножевым ударом.

Днём позже в Чугуевском районе жертвой бывшей сожительницы стал мужчина 1964 года рождения. Как выяснило следствие, обвиняемая по старой памяти заглянула к нему в гости, однако в ходе совместного распития спиртного вспомнила какие-то старые обиды и до смерти избила хозяина дома подручными средствами: деревянным бруском, топором и кочергой. В результате 50-летняя женщина задержана и обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ.

Ещё три конфликта со смертельным исходом пришлись на 6 января. В частности, во Владивостоке в доме на улице Сафонова произошёл конфликт поколений: женщина со своим сожителем отмечала день рождения, распивая спиртное. Её сын, парень 21 года, стал обвинять мать в пьянстве и поднял на неё руку. За женщину вступился её сожитель, но молодой пасынок сбил его с ног и продолжал «мужской разговор» с матерью. Тогда отчим вооружился ножом и нанёс парню ранения, несовместимые с жизнью.

В целом же, как накануне подсчитали в следственном управлении СКР по Приморскому краю, новогодне-рождественские каникулы-2017 принесли 8 убийств (в прошлом году их было 15) и 7 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть (в прошлом году — 5). В списке печальной статистики также один случай изнасилования и ещё один — причинения насильственных действий сексуального характера (в прошлом году такого рода преступлений зафиксировано три). Также был найден мёртвым житель Владивостока, пропавший накануне праздников, — без следов насильственной смерти, очевидно, просто умерший от переохлаждения. И хотя снижение общего числа преступлений налицо, но оптимизма оно пока не внушает, полагают эксперты и силовики.