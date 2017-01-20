Во Владивостоке за неубранный снег выписано штрафов на 66,5 тысячи

|
|
Предпринимателей и управляющие компании это не пугает
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Управляющим компаниям Владивостока придётся заплатить штраф за неубранный снег около домов. Всего комиссия наложила штрафов на 66,5 тысячи рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы администрации города, накануне состоялось очередное заседание административной комиссии Ленинского района. Члены комиссии рассмотрели 29 протоколов об административных правонарушениях, при этом 18 из них связаны с несвоевременной уборкой снега на прилегающих территориях.
Шесть протоколов пришлись на заместителя генерального директора по санитарии ООО «Управляющая компания 71 микрорайона». Он не проследил за тем, чтобы во дворах по адресам: Адмирала Юмашева, 8, 20-б, 26, а также на Спортивной 3, 4 и 7 рабочие вовремя убрали снег. Теперь должностному лицу предстоит заплатить шесть штрафов по 5 тысяч рублей каждый.
За такие же нарушения придётся заплатить владельцу фитнес-клуба «Багира». Он не принял никаких мер и не очистил территорию от снега, за что заплатит 5 тысяч рублей.
Всего в ходе заседания комиссии её члены наложили штрафов на общую сумму 66,5 тысячи рублей.
А чего им бояться! какой бы штраф не выписали они его на жильцов раскидают!!!