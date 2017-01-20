Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка

В приморском городе Артёме погиб 5-летний ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мальчик и его родственники отравились средством для уничтожения тараканов.

В минувший четверг в Артёме целая семья отравилась средством для травли тараканов. Пресс-служба городской администрации ссылается на данные полиции, куда в свою очередь информация поступила от врача скорой помощи. Медицинский работник рассказал о смерти пятилетнего мальчика в квартире одного из домов на Норильской улице. Признаков насильственной смерти на теле не было. У старшего, 12-летнего брата умершего, а также их родителей – 33-летнего главы семьи и его 32-летней жены – диагностировали острое отравление. Медики увезли их в больницу.

Как удалось установить стражам порядка, накануне отец семейства принёс в дом 15 таблеток для уничтожения тараканов и разложил их по дому. При взаимодействии с воздухом таблетки превратились в порошок. Члены семьи, находившиеся в квартире, надышались антитараканьей отравой и почувствовали себя плохо. Они вызвали скорую помощь. К приезду врачей от отравления скончался младший сын.

В настоящее время по данному делу начали проверку в приморском следственном управлении СК РФ. Старший помощник руководителя управления Аврора Римская сообщила, что следователи проводят комплекс мероприятий, по делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Дети на Дальнем Востоке иногда травятся различными веществами. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о некоторых таких происшествиях. Так, в Артёме погиб 9-летний мальчик, который решил подышать газом из баллончика. Ещё один случай произошёл во Владивостоке. А на Камчатке едва не расстался с жизнью двухлетний малыш, который съел крысиный яд.