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Главный приз фестиваля в Приморье вручили "настоящим мужчинам"

Главный приз фестиваля в Приморье вручили "настоящим мужчинам"
Ансамбль мотострелковой бригады выбрал русскую народную песню
вчера, 23:54
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", vk.com/60brigada

Во Владивостоке завершился 25-й Дальневосточный конкурс вокалистов «Голоса Приморья», который продолжался три дня. Обладатель Гран-при уже принимает поздравления в соцсетях, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».


 

 

 

Сегодня, 19 марта, краевая филармония принимала участников, жюри и зрителей юбилейного фестиваля «Голоса Приморья-2017». Ведущий мероприятия Михаил Бровкин отметил, что «Владивосток 25 лет открывает новые яркие имена талантливых вокалистов со всего Дальнего Востока» и пригласил на сцену директора краевого департамента культуры Сергея Матлина.

«Я сделал для себя открытие — не первый год имею отношение к этому конкурсу, но впервые стою на этой сцене. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто когда-то создавал и поддерживал конкурс, развивал и сделал таким, каким он является сейчас. Спасибо всем конкурсантам и их родителям, которые волнуются за своих детей. Они потом вырастут и станут такими же людьми, как те, кого сейчас показывали на экране — кто уже получил всероссийскую известность», — пожелал Сергей Матлин нынешним конкурсантам.

Среди них оказался и Фёдор Хвастов из Дальнегорска, прославившийся благодаря недавнему участию в телепроекте «Голос. Дети». Сейчас он стал лауреатом первой степени на приморском конкурсе.

Большего успеха добились участники постарше. «Сейчас на эту сцену выйдут настоящие мужчины. Они к нам приезжают не очень давно, но успели влюбить в себя всех членов жюри и зрителей. Каждый год ребята нас пытаются удивить, и у них это получается. А ещё мне очень нравится их представлять — вокальный ансамбль 60-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады!», — произнёс громким строевым голосом ведущий мероприятия.

Далее ансамбль «настоящих мужчин» из Черниговского района исполнил а капелла русскую народную песню «Ой, ты, степь широкая» — да так, что женщины в зале, не дождавшись окончания, начали кричать «Браво!». Жюри тоже оценило это выступление по максимуму — именно военные получили Гран-при юбилейного конкурса «Голоса Приморья».

Фотографии с церемонии награждения победители уже опубликовали на своей странице в соцсети «ВКонтакте», где теперь получают «лайки» и многочисленные поздравления с заслуженной победой. В том числе парни сфотографировались с Фёдором Хвастовым и с девушками из посёлка Ярославский Хорольского района — трио «Мы вместе».


 

 

Зрителям запомнилось также девчачье трио «Подснежник» из посёлка Кавалерово, солист ансамбля-победителя Иван Хмара, Настя Ерукаева из Владивостока, народный хор «Покров» из ДВФУ и вокальный коллектив «Престиж» из ВГУЭС, Анастасия Корниенко из Хабаровска, вокальные ансамбли «Премьера» из Черниговки и «Калина» из Арсеньева, «Приморочка» и Ольга Мазитова из Находки — аплодировали абсолютно всем. При этом некоторые гости мероприятия посетовали, что не расслышали всех имён понравившихся участников и попросили организаторов в следующий раз предусмотреть этот момент: возможно, показывать на экране во время выступления.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцену краевой филармонии сегодня также выходили спеть члены жюри фестиваля и обладатели Гран-при прошлых лет — Александр Пстыга, Анна Бохан, Алексей Виноградов.

По словам председателя жюри Виталия Гуртового, фестиваль впервые собрал больше 200 участников из Приморского и Хабаровского краёв и Сахалинской области. В завершение юбилейного конкурса Гуртовой — капитан второго ранга, худрук ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота — пожелал «Голосам Приморья» дальнейшего счастливого плавания и «7 футов под килем!».

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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