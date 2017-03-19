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Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома

Половина приморцев платит налоги, не выходя из дома
День открытых дверей для налогоплательщиков прошёл в МФЦ Владивостока
вчера, 17:22
Услуги народа | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке на базе отделений многофункциональных центров накануне прошёл день открытых дверей для добросовестных клиентов по заполнению деклараций 3-НДФЛ о получении дохода в 2016 году, сообщает РИА «Восток-Медиа». Сотрудники налоговых инспекций не только дали подробную справку о заполнении декларации, но и предоставили возможность всем желающим подать документ на месте.

Декларацию 3-НДФЛ должны предоставить граждане, продававшие своё движимое или недвижимое имущество, которое находилось в собственности не меньше трёх лет. К заявлению необходимо также прикрепить копии договора купли-продажи и платёжных документов. Эта процедура обязательна для всех, даже если декларация подаётся «к нулю». Например, когда доход от продажи транспортного средства не превышает 250 тысяч рублей, то платить налог не придётся. Если же полученная сумма превышена, то за прибыль гражданину необходимо отдать 13 % в качестве налога. Когда все необходимые документы будут собраны, в ведомстве выдаётся платёжный лист с реквизитами и указанной пошлиной.

Как правило, заявление подаётся до 30 апреля в налоговую инспекцию по месту жительства на следующий год после получения дохода. А крайний срок уплаты налога должен быть не позднее 15 июля. Также декларацию можно подать для получения имущественных и социальных налоговых вычетов. Например, при покупке недвижимости, за оплату лечения или обучения гражданин вправе вернуть себе некоторую часть денег.

Работники ведомства отметили, что в настоящее время процедура подачи декларации и получения иных услуг во многом упростилась, поскольку на сайте службы nalog.ru появилась функция «Личный кабинет». Если раньше граждане «штурмовали» налоговые инспекции, часами стояли в муторных очередях, то сейчас можно самостоятельно, через портал госуслуг, заполнять все формы налоговой отчётности в режиме онлайн. Как рассказала специалист 1-го разряда отдела работы с налогоплательщиками Дарина Долгова, новой удобной функцией активно пользуются около 50 % приморцев.

«Для регистрации в онлайн-сервисе необходимо прийти в налоговую службу и предоставить паспорт. Новому пользователю на месте выдадут уникальные логин и пароль от личного кабинета, в котором будет показана вся информация о налогах гражданина. Там же для удобства и экономии времени можно подавать различные документы, в частности декларацию 3-НДФЛ. Готовое заявление сразу же отправляется в надлежащую инспекцию», — отметила специалист.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в России сейчас проходит декларационная кампания. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Приморскому краю активно призывает налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами.


 
 
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