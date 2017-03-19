Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 20 марта 2017 года, 15:42
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
Вернуть сцену детям просит руководитель хабаровской театральной студии
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
В электротранспорте Хабаровска повысилась стоимость проезда
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
Регионы:


Популярное
вчера, 15:54
В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
сегодня, 11:33
Сегодня проспект 100-летия Владивостока "стоял" два с половиной часа
вчера, 16:54
"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
сегодня, 13:38
Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 13:15
За рулём машины, протаранившей жилой дом в Уссурийске, была женщина
вчера, 16:37
Хабаровский экстремал покорил высоту в шесть тысяч метров в Гималаях
сегодня, 12:10
Автобусы Владивостока заставят ходить по графику
сегодня, 08:26
Синоптики пообещали приморцам "плюс" и немного дождя
сегодня, 08:51
В понедельник часть Владивостока останется без света

Обсуждаемое
вчера, 16:54
4

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
сегодня, 13:05
3

В Хабаровске перевозчики пошли в полицию из-за мошенничества
сегодня, 13:38
3

Жители Владивостока устроили пикник на угнанной льдине
вчера, 15:54
3

В Приморье и на Сахалине жвачку Five объявили вне закона
сегодня, 11:27
1

Во Владивостоке депутат отказался от голодовки, потеряв 17 килограммов
сегодня, 11:13
Тучка и Бусинка из Приморского океанариума отмечают день рождения
сегодня, 10:37
В угольные терминалы Находки внезапно нагрянула проверка
сегодня, 10:46
Приморец на внедорожнике протаранил жилой дом
сегодня, 11:00
"Газпром": называть нас источником зловония в Хабаровске — это абсурд
сегодня, 11:15
Хабаровчане сняли с чужих машин аккумуляторы и сдали их на металлолом
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 279



Система Orphus

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 23
Ученики не боятся физики и математики, а соревнуются за право их изучать
вчера, 16:54
Первоклассное портфолио | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: primrep.ru

В рамках проекта «Первоклассное портфолио» РИА «Восток-Медиа» продолжает знакомить читателей с самыми известными и авторитетными школами Приморья. Цель цикла этих материалов — дать объёмную картину условий обучения в разных школах, чтобы родители и сами школьники могли сравнить их и выбрать наиболее подходящее образовательное учреждение, соответствующее способностям и наклонностям ребят.

Владивостокская средняя общеобразовательная школа № 23, отпраздновавшая в прошлом году 50-летие, издавна славилась своими математическими умами — здесь углублённо изучали предметы физико-математического профиля. Эта специализация на точных науках сохранилась и по сей день, хотя углублённо изучать физику и математику не обязаны поголовно все ученики. Ежегодно после начальной школы на основании результатов отдельно организованного тестирования в учреждении формируется один математический класс в параллели — ему традиционно присваивают литеру «А». Усиленная программа предполагает большее число учебных часов по математике, а с 7-го класса — ещё и дополнительные уроки по физике. Профильный «А» класс представляет школу на городских, краевых и всесоюзных предметных олимпиадах, показывая очень высокие результаты. Среди учеников маткласса — победители и призёры олимпиад, участники профильных — в том числе и «Приморский интеллект» — смен в ВДЦ «Океан», слушатели заочной московской физико-математической школы при МФТИ.

Три года назад, в связи с большим потоком желающих, в среднем звене был организован ещё и технический класс, со специализацией по естественно-научным дисциплинам. При этом попасть в него не так просто: руководство школы рекомендует желающим заранее дополнительно заниматься с репетитором по программе «Школа-2100».

Блестящие результаты ученики школы № 23 демонстрируют не только в точных, но и в гуманитарных науках. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-медиа» представители администрации школы, это образовательное учреждение вошло в список 500 лучших по России по результатам в 2012-2013 годов. Однако суровость отбора в единственный профильный класс, по мнению некоторых родителей, не способствует популярности школы. После 9-го класса учебное заведение покидают все, кто не идёт учиться в 10-й профильный маткласс. Определённую элитарность здесь даже культивируют: нынешний директор школы Оксана Сергеевна Глушак, занявшая этот пост около семи лет назад, видит своей главной задачей совершенствование материальной базы и качественный ремонт всех помещений здания. Поэтому родители учеников собирают приличные взносы на ремонт классов и коридоров — впрочем, как и везде, этим занимается не администрация, а родительский комитет. В школе есть четыре компьютерных класса, они подключены к сети Интернет.

Педагогический состав школы насчитывает 46 учителей, их которых 36 человек имеют высшую квалификационную категорию, двое — первую, правительственные награды заслужили два человека, а 11 — отраслевые. Три педагога в разное время стали победителями конкурса «Лучший учитель России».

В период летних каникул для 1-5-х классов педагоги организуют пришкольный лагерь. Однако группы продлённого дня здесь нет, занятия идут в две смены: всего в школе учатся более 850 человек. В летний период старшеклассники могут подрабатывать в ремонтной бригаде, получая за это зарплату.

Дополнительное образование ведётся по двум направлениям: эстетическое и научно-исследовательское. Работает шахматный кружок, его участники занимают первые места в краевых соревнованиях. Для занятий физкультурой и спортом в школе есть 2 спортивных зала, спортивная площадка и новый большой стадион. Есть своя школьная столовая, совмещённая с актовым залом. Для учеников начальных классов организовано горячее питание. Дети из социально опекаемых семей питаются бесплатно, по талонам. Средняя стоимость обеда — 100-120 рублей. Охрану школы днём обеспечивает по договору агентство, ночью дежурит сторож. Территория школы на Иртышской, 6 и подъезды к ней хорошо освещены. С февраля 2016 года в школе ввели новую систему доступа — теперь ученики попадают на занятия по специальным картам, прикладывая их к турникету. Карты многофункциональные — ими можно также рассчитываться за обеды в столовой. Аналогичная система во Владивостоке распространится ещё в шести школах: № 25, 74, 79, 50, 18 и гимназии № 2.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Гена  (вчера, 17:40 )

    Школа имени Владимира Николаева)

  • Приятное настроение  (вчера, 19:18 )

    Конечно, чего ж ученики не будут умными- рыба очень полезна, и ее вдоволь в разных вариациях наверное

  • одноклассница  (вчера, 20:04 )

    Какие осведомленные

  • Настя  (сегодня, 09:05 )

    Учителя, действительно, классные. Учительницам математики и физики низкий поклон за сына. Простая школа, а преподавание на уровне гимназии. Эх, только очень жаль, что объединят с 19 школой.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru