Елена Новицкая: в ЖКХ Владивостока внедряются новые технологии

Сегодня, 19 марта, в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель городской думы Елена Новицкая поздравила приморцев, занятых в этой важной отрасли:

«От имени депутатов думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником! Жилищно-коммунальный комплекс и бытовое обслуживание населения являются важнейшей сферой жизнедеятельности нашего города. Обеспечивая бесперебойную работу коммунальных систем и предоставляя широкий спектр услуг, вы способствуете созданию комфортных условий для проживания, вносите значительный вклад в социально-экономическое развитие Владивостока.

Сегодня вашими усилиями активно осуществляется модернизация предприятий отрасли, внедряются новые технологии, осваиваются современные методы работы, повышается доступность и улучшается качество предоставляемых потребителю коммунальных и бытовых услуг.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, новых трудовых достижений, крепкого здоровья, мира и благополучия!»