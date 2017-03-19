Во Владивостоке празднуют День подводника

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Губернатор Приморья уже поздравил моряков-тихоокеанцев
|Фото: vlc.ru
Сегодня, 19 марта, в Приморье, как и во всей России, отмечают профессиональный праздник моряков-подводников. Торжественные мероприятия начались ещё в пятницу — концертом во владивостокском Доме офицеров флота. Сегодня в полдень состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. Будет играть флотский духовой оркестр, рота почётного караула пройдёт маршем у мемориала «Подводная лодка С-56», памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане» и стелы «Город воинской славы».
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский через официальный сайт администрации края обратился к подводникам Тихоокеанского флота со словами поздравления:
«Уважаемые моряки-тихоокеанцы! Дорогие ветераны подводного флота!
Служба на флоте по праву считается делом настоящих мужчин, глубоко преданных Родине. Моряков всегда отличают невероятная выдержка, сила духа и умение выстоять в любых, даже самых суровых, условиях.
Для Приморья 19 марта — особенная дата. Именно в нашем крае больше ста лет назад зародился российский подводный флот. Во время русско-японской войны наши субмарины сыграли важнейшую роль в защите Владивостока. В годы Великой Отечественной подводные лодки Тихоокеанского флота беспощадно громили врага на севере и надежно стояли на страже отечественных рубежей здесь, на Дальнем Востоке.
Моряки-подводники и сегодня достойно несут свою службу. В распоряжении наших войск новейшая боевая техника. В 2016 году в состав Тихоокеанского флота вошли подводные лодки последнего поколения — «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Уверен, они внесут свой вклад в международную безопасность.
В этот праздничный день особые слова благодарности — ветеранам-подводникам Тихоокеанского флота. Ваши преданность Родине и боевому братству — пример для всех, кто сегодня служит в рядах Российской армии. Молодому поколению есть, на кого равняться!
Дорогие моряки-подводники! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть море всегда остается для вас спокойным, а берег неизменно встречает теплом сердец родных и близких. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия!»
А на привокзальной площади что они будут делать? Поклоны дедушке Ленину бить?
Какой же ты ещё глупенький! Это ты должен бить поклоны, что на свет появился и живёшь. Была бы наша ИСТОРИЯ была другой и тебя бы не было и всех, ныне живущих. Вместо нас жили бы другие люди. Соображай, что говоришь!
Если бы не было подонка ульянова-бланка и всей ленинской гвардии, ижла бы Россия родная по сей день счастливо и богато и амерзкая сволочь вместе с европейсцкой стояла бы сейчас в очереди почистить наши ботинки, а так стоим мы.
Если бы не было "подонка" Ульянова, то все твои предки уместились бы в несколько небольших кусочков мыла. Неповоротливая, костная, глупая царская Россия у октябрю 17-го года мало того что успела просрать русско-японскую войну потеряв певую и вторую тихоокеанские эскадры практически целиком, но и успешно о3, 14здюливалась в первую мировую исключение пожалуй лишь так называемый брусиловский прорыв, который в принципе из за глупости ставки не получил продолжения и не произвел должного эффекта. Россия не умела строить аэропланы, закупая их во франции, российский императорский флот на две трети состоял из кораблей построенных в США, Дании, Великобритании. Подавляющее большинство населения было неграмотным. В 1905 году было подавлено 3228 крестьянских выступлений. Но этого даже мало сказать имея значительный продовольственный запас в столице дураки из царского ведомства умудрились в феврале 1917 года допустить дефицит черного хлеба.
Я уж не говорю о таких вещах как электричество и прочее, при лучине жили люди. Кто бы стоял в очереди чистить ботинки тебе? Твоя страна при батюшке-царе была отстала и убога, собственно вот тебе и пример что могло бы произойти это то что происходит сейчас - ВВП назвал нас энергетическим гарантом, мол газ у нас есть и за него мы все купим, а через буквально несколько лет вдруг заговорил об импортозамещении, когда прижало. Все что РФ сегодня имеет в военной и промышленной сфере все это построили последователи "подонка" Ульянова, а последователи алкоголика Бори только все разворовали.
Жила бы, НО без тебя. Ты ведь появился на свет потому, что История была именно такой, какой была и события развивались именно так. Все, страдавшие, убитые дали шанс жить ТЕБЕ! Поразмысли.
Наша страна превратилась в ту самую царскую Россию перед революцией. Спасибо товарищу Ленину, что некоторые тутошние писаки-голо. . . . ки успели поучиться бесплатно в советских вузах, получить какоенить жилье бесплатно и не превратиться в кусочки мыла как пишет JD!
Быдло действительно питает свои тупые мозги историей партии кровопийц и не читает и не воспринимает фактов развития РИ до 1913 года. Верной дорогой в могилу под руководством кпSS и ОПГ ЕР идете товарищи, в добрый путь. Не хватает вам Гулагов, гражданской войны, индустриализации, коллективизации и бесплатного образования, за которое вы тупари платили, но об этом не знали.
Гулаги и миллионы "невинных жертв"-заезженные байки либерастов и демшизы эпохи горбостройки. По крайней мере о " платниках " и " бюджетниках " никто никогда не слыхивал. И потом, а чой то мы своими, ОПГ ЕР не довольны и плюёмся-это ж твои, они сейчас рулят и устроили тебе капитализьм, как ты и тебе подобные хотели. Так что хавай и повизгивай от удовольствия.