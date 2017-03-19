Во Владивостоке празднуют День подводника

Сегодня, 19 марта, в Приморье, как и во всей России, отмечают профессиональный праздник моряков-подводников. Торжественные мероприятия начались ещё в пятницу — концертом во владивостокском Доме офицеров флота. Сегодня в полдень состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. Будет играть флотский духовой оркестр, рота почётного караула пройдёт маршем у мемориала «Подводная лодка С-56», памятного знака «Пионерам подводного плавания на Тихом океане» и стелы «Город воинской славы».

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский через официальный сайт администрации края обратился к подводникам Тихоокеанского флота со словами поздравления:

«Уважаемые моряки-тихоокеанцы! Дорогие ветераны подводного флота!

Служба на флоте по праву считается делом настоящих мужчин, глубоко преданных Родине. Моряков всегда отличают невероятная выдержка, сила духа и умение выстоять в любых, даже самых суровых, условиях.

Для Приморья 19 марта — особенная дата. Именно в нашем крае больше ста лет назад зародился российский подводный флот. Во время русско-японской войны наши субмарины сыграли важнейшую роль в защите Владивостока. В годы Великой Отечественной подводные лодки Тихоокеанского флота беспощадно громили врага на севере и надежно стояли на страже отечественных рубежей здесь, на Дальнем Востоке.

Моряки-подводники и сегодня достойно несут свою службу. В распоряжении наших войск новейшая боевая техника. В 2016 году в состав Тихоокеанского флота вошли подводные лодки последнего поколения — «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Уверен, они внесут свой вклад в международную безопасность.

В этот праздничный день особые слова благодарности — ветеранам-подводникам Тихоокеанского флота. Ваши преданность Родине и боевому братству — пример для всех, кто сегодня служит в рядах Российской армии. Молодому поколению есть, на кого равняться!

Дорогие моряки-подводники! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть море всегда остается для вас спокойным, а берег неизменно встречает теплом сердец родных и близких. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия!»