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Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!": РИА "Восток-Медиа"
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Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"

Девиз Крещения во Владивостоке: "Все в святую воду, грешники!"
Ледяная вода не остудила творчески настроенных горожан
19 января 2017, 21:08
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко, instagram.com, пресс-служба ТОФ

Приморцы отметили Крещение Господне. Тысячи людей искупались в прорубях, многие посетили церковь, однако и без неприятных происшествий не обошлось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Основная купель во Владивостоке в этом году расположилась в районе станции Санаторная. Туда местные жители устремились ещё в ночь с 18 на 19 января. Официальная городская иордань собрала тысячи человек, желающих отпустить грехи. Утром, в 08:30, в Покровском кафедральном соборе началась праздничная литургия.

Начав ещё ночью, владивостокцы в течение всего дня не прекращали делиться видеозаписями и фотографиями крещенских купаний: «Все в святую воду, грешники!».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не остались в стороне и военнослужащие Тихоокеанского флота. Они также совершили омовение в водах Амурского залива. По данным пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, около 50 военнослужащих, членов их семей и гражданских совершили обряд в бухте Фёдорова.

Многие искупались ночью, другие же дождались светлого времени суток и отправились на «отпущение грехов» только утром или днём. Правда, в это время приморцев рядом с иорданями ждал неприятный сюрприз. Уже по традиции церковный обряд для некоторых граждан превращается в простую забаву.

«Русская народная забава «нырни ночью в прорубь на Крещение». По-другому охарактеризовать это мероприятие не получится. А почему? А потому, что люди, которые приходят утром осознанно зайти в освящённую воду, сталкиваются с последствиями массового ночного купания. Санаторная сегодня встретила нас улыбающимися сотрудниками МЧС, горой непарных тапочек на улице, несколькими парами затоптанных женских трусов в раздевалке и пустой бутылкой из-под алкоголя. Я не ханжа и нормально отношусь к тому, что не все люди могут войти в ледяную воду, но я против того, чтобы это делать под алкоголем, ради того, чтобы доказать кому-то, что ты можешь искупаться зимой. Именно поэтому я уже второй год подряд окунаюсь на следующий день, когда на прорубь приходят вежливые, улыбающиеся люди, которые чётко знают, зачем они сюда идут. Всем добра и с праздником!» - написала на своей странице пользователь biketova.foto.

Её мнение быстро нашло отклик среди других жителей города. Многие пользователи поделились тем, что святость праздника отошла на второй план, а большинство «купающихся» просто отдают дань моде и совершают это порой лишь для того, чтобы «запилить» снимок в соцсетях.

По такому же сценарию развивались события во Владивостоке и в прошлом году. В море на Спортивной набережной фактически вмёрзли брошенные тапочки и оставшийся после «моржей» мусор. Примечательно, что накануне Крещения приморские священники напоминали о том, что прорубь – не забава и 19 января нужно идти не к воде, а к богу.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • олений пенис  (22:20, 19.01.2017)

    С девахой, которая поднимается по трапику, хочется немедленно согрешить. Когда еще увидешь тетку в купальнике посредь зимы?

  • батюшка  (22:27, 19.01.2017)

    Некоторые нечестивцы , опившиеся зелья, по их собственным словам, справляли малую нужду в святой иордани, хохотали , непонятно по какой причине, домогались девиц. Я то сам не присутствовал, но вот прихожане сетовали поутру на бесчинства. Таким -марш в храм , грехи замаливать, на пост строгий поставить, все на молитву!

  • бес толковый  (22:29, 19.01.2017)

    Чувачок, летящий в заныр с разбега-серьезно рискует жизнью.

  • Турыст  (вчера, 01:46 )

    Страна непуганых идиотов, еще совсем недавно ложились спать с портретами красных вождей кровопийцев, а сегодня лбы разбивают о крест и прыгают стаями в ледяные купели. Завтра придут опять красножопые и понесутся новоявленные хрестьяне за партбилетами и портретами своих палачей.

  • Псевдоним 1  (вчера, 08:24 )

    Во-первых на понятно, чей девиз (явно далеко не всех горожан)и кто его сформулировал. Во-вторых уже неделю всех просят не путать Крещение с моржеванием. И в третьих - новость ни о чем, написали просто чтобы написать - ни идеи, ни логики изложения, ни выводов.

  • Растрига  (вчера, 10:37 )

    Ну нассали в воду и что? Была святая вода, стало ссаная святая вода. Что их теперь, за оскорбление чуйств имбициллов (читай - верующих) гнобить что ли?

  • Растрига  (вчера, 10:57 )

    А то что рыбки там икру мечут и молоками поливают (у людей это "коитусом" называется) никого не смущает?

  • Реальная Олька  (вчера, 14:25 )

    Что естественно, не безобразно. А мы люди для того и наделены умом и сообразительностью, что бы мозгами думать, прежде чем ссать в иордань, да и в другие водоемы, в т. ч. бассейны. Хотите вернуться в дикий мир и скакать по веткам, хлопая ушами?

  • свидомый  (вчера, 14:57 )

    А мы уже больше двух лет, как вернулись, и скачем по гилякам, што твой лемур!Мы уже в диком мире-слава Украине!

  • JD  (вчера, 19:28 )

    А я хочу сказать - молодцы)). Вообще завидую таким людям кто вот так может в ледяную прорубь). Молодцы

  • олений пенис  (вчера, 20:09 )

    Только ссать в прорубь не гоже!

  • JD  (вчера, 20:37 )

    Да ладно)) девчонка на фотке огонь)) такая если и обоссыться то не грех))

  • бес толковый  (вчера, 20:51 )

    Тогда уж принять "золотой дождь", чтоб даром не пропадало!



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