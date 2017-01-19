Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда

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Официальное предупреждение появилось за 4 дня до вступления в силу новых цен
|Фото: vlc.ru
Мэрия Владивостока наконец объявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города. Официальное сообщение появилось за 4 дня до вступления в силу нововведений, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы администрации приморской столицы, с понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль возрастёт стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Об этом мэрия сообщает со ссылкой на соответствующее решение уполномоченного органа - департамента по тарифам администрации Приморского края (к слову, принято оно было ещё в декабре 2016 года).
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что с 23 января на рубль возрастает цена проезда в автобусах по всему Приморью. Во Владивостоке ко всему прочему увеличится стоимость проезда в электрическом транспорте. Через четыре дня за поездку в автобусе придётся платить 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, а на фуникулёре – 12 рублей. Такие тарифы продержатся весь 2017 год.
Примечательно, что ровно год назад стоимость билетов уже также увеличилась на рубль. При этом далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен.
Традиция!
Путинская "СТАБИЛЬНОСТЬ")) Жизнь стабильно дорожает и ухудшается))
уважаемая мэрия! когда в автобусах печку включать начнут???
Обновите автопарк, снимите со всем автобусов эти дурацкие, грязные шторки, вать машу 2017 год на дворе, че за колхоз !? и помыть как внутри так и снаружи надо а потом уже повышать цены.
Автобусы с чужой помойки с выработанным ресурсом, водители не понятно откуда . Не солидно и полное не уважение к своим гражданам. В Японии , казалось бы рядом есть чему поучиться, водители как генералы в белых перчатках, есть за что платить. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Совесть поимейте товарищи коментирующие. Автобус во Владивостоке стоит ОЧЕНЬ не дорого. То что общественный транспорт не развит, это да. Порой по 10-15 минут приходится ждать автобуса. Но цена за проезд смешная и повышение смешное. В С-Пб тоже повысили с НГ. Было 30, стало 40 руб. Вот это повышение. А на один рубль и еще с учетом, что это на весь год. Грех жаловаться. . .
Сравнил опу с пальчиком!В Ленинграде есть отличный метрополитен, автобусы там ни чета местным, повсеместен трамвай, имеется система проездных , дающих скидки на проезд. К счастью, не пользуюсь этими бэушными скотовозами
. . . При этом далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен. "Да, почему я с пониманием должна к этому относится? А кто из власть имущих с пониманием отнесётся к нашим проблемам? К нашим копеечным зарплатам? Всё это бесит, раздражает, злит и т. д.
С пониманием нужно было бы отнестись тому, что Пушкарев худо-бедно, но начал возрождать муниципальный автобусный парк. Но похоже, что эта благословенная эра, когда появилось хоть немного качественных, европейского уровня автобусов с более менее приличными водителями скоро канет в лету. И будут колесить по дорогам города шайтан-арбы с непонятными личностями за рулем. О каком вы тут уважении говорите уважаемые? Если ты едешь на автобусе то ты лох, а лохов уважать западло)). Это в европах культура, ограничение движения личного автотранспорта, выезды по четным и нечетным, а мы в России живем, а это Орда.
Если хотите чтобы с(пониманием относился народ), так и ВЫ с пониманием отнеситесь к народу!!! Цены и тарифы неуклонно растут, а зарплаты и пенсии мизерные!