Власти Владивостока решились объявить о повышении стоимости проезда

Мэрия Владивостока наконец объявила о повышении стоимости проезда в общественном транспорте города. Официальное сообщение появилось за 4 дня до вступления в силу нововведений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации приморской столицы, с понедельника, 23 января, во Владивостоке на один рубль возрастёт стоимость проезда на всех видах наземного общественного транспорта. Об этом мэрия сообщает со ссылкой на соответствующее решение уполномоченного органа - департамента по тарифам администрации Приморского края (к слову, принято оно было ещё в декабре 2016 года).

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что с 23 января на рубль возрастает цена проезда в автобусах по всему Приморью. Во Владивостоке ко всему прочему увеличится стоимость проезда в электрическом транспорте. Через четыре дня за поездку в автобусе придётся платить 21 рубль, в трамвае и троллейбусе – 14 рублей, а на фуникулёре – 12 рублей. Такие тарифы продержатся весь 2017 год.

Примечательно, что ровно год назад стоимость билетов уже также увеличилась на рубль. При этом далеко не все жители краевого центра с пониманием отнеслись к повышению цен.