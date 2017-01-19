Рыб в Приморском океанариуме посадили на диету

Сегодня широкой общественности стало известно, чем в Приморском океанариуме кормят рыб. Сотрудники научно-образовательного комплекса используют мировую практику и тщательно следят за «формами» подопечных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы учреждения, обитателей океанариума специалисты подкармливают зеленью. Её для комплекса выращивает местная аграрная компания.

На сегодняшний день в экспозиции «Коралловый риф» обитает около 50 видов тропических рыб – почти 1000 экземпляров. При этом у всех обитателей разные вкусовые предпочтения и потребности. Некоторые питаются исключительно живыми кораллами, кто-то только растениями. При этом одни едят лишь зелёные водоросли, другие – бурые. В связи с этим специалисты океанариума составили особый пищевой рацион для своих подопечных.

В ежедневное меню входят листовой свежий салат, сушёная морская капуста, искусственные корма, иногда рыба, креветка, гребешок и кальмар.

По словам ведущего специалиста отдела содержания гидробионтов тропических морей Альфии Хайрутдиновой, вся зелень перед подачей тщательно промывается. Часть прикормки опускается на дно с помощью груза, остальное рыбы употребляют с поверхности воды.

«Рыбам очень нравится такой корм. Но едят его по-разному. Так, с поверхности воды салат щиплют оранжевоиглые назо, а единороги предпочитают «пастись» у развешенных в толще воды пучков салата», - рассказала она.

Более того, специалисты тщательно следят за тем, чтобы крупные рыбы и скаты не набирали лишний вес, поэтому устраивают им разгрузочные дни. Эксперты говорят, что такие опасения небеспочвенны - крупные обитатели аквариумов двигаются не столь интенсивно, как в природе, а едят предостаточно. Если пренебречь разгрузкой, рыба наберёт жир.















































