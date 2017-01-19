Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Приморье под лёд провалилась пожарная машина: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 21 января 2017 года, 08:54
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Хабаровчанин получил из сервисного центра телефон с китайским экраном
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Почти 10 процентов приморских магазинов торгуют "Боярышником"
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Ирина Штепа: в уголовной форме статья о побоях практически не работала
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
Уикенд в Приморье: прощание Шугурова, Тоска Гулегиной и забег на льду
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
В Хабаровске построят свою Албазинскую крепость
Регионы:


Популярное
вчера, 12:52
По улицам Владивостока бегает перепуганная лиса
вчера, 10:41
Сегодня дороги Владивостока были полупустыми
вчера, 11:38
Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
вчера, 10:16
Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году
вчера, 15:06
Владивостокские следователи ищут важного свидетеля
вчера, 09:17
В аэропорту Владивостока задерживаются московские рейсы
вчера, 12:38
Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
вчера, 16:10
В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 16:40
Хабаровский коммерсант отправился в колонию вслед за заместителем мэра
вчера, 13:43
Во Владивостоке сгорели дом и цветочный ларёк

Обсуждаемое
вчера, 12:38
8

Автобусы Владивостока готовы к новому тарифу в старом "одеянии"
вчера, 11:38
6

Амурского тигра заметили в Приморье недалеко от "Штыковских прудов"
вчера, 13:25
6

Приморские коммунисты выйдут на митинг
вчера, 16:10
3

В Хабаровском крае этой зимой замёрзли насмерть 49 человек
вчера, 16:13
3

25 января в Приморье выберут председателя Контрольно-счётной палаты
вчера, 10:09
2

Житель Приморья вместо тараканов отравил своего ребёнка
вчера, 10:16
2

Четыре владивостокских долгостроя должны сдать в этом году
вчера, 13:15
2

Таксисты пожаловались депутатам Хабаровского края на нелегалов
вчера, 15:51
2

Администрация Владивостока жёстко взялась за "чёрных лесорубов"
вчера, 09:05
1

Хабаровский край на 45-м месте по уровню знания истории Отечества
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым


Актуально
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 469



Система Orphus

В Приморье под лёд провалилась пожарная машина

В Приморье под лёд провалилась пожарная машина
Лёд на реке Уссури оказался недостаточно прочным
19 января 2017, 15:14
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: dps_control

В Приморье появились очередные жертвы тонкого льда. В этот раз под воду ушла пожарная машина, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причины происшествия пока уточняются.

Сегодня в Лесозаводске произошёл необычный инцидент. Там под лёд ушла пожарная машина. Как сообщает dps_control, тяжёлый автомобиль ехал по реке Уссури. Замёрзшая водная гладь не выдержала веса транспорта и треснула. В настоящее время пожарные пытаются вытащить автомобиль из ледяной ловушки. Что заставило их  рисковать, катаясь по замёрзшей реке, неизвестно. В пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» о том, что в настоящее время информация об инциденте ещё уточняется.


 

Сейчас в Приморье едва ли не каждый день проваливаются под лёд автомобили. Чаще всего в такие переплёты попадают любители зимней рыбалки. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о подобных происшествиях. Так, в среду в районе острова Скребцова ушёл под воду микроавтобус. За день до этого там утонула Mazda MPV. В машине находились два человека. Один из них успел выбраться и остался жив. Тогда же там едва не провалился  другой автомобиль - легковой «Ниссан». По информации очевидцев, машину удалось вызволить из ловушки.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru