В Приморье под лёд провалилась пожарная машина

В Приморье появились очередные жертвы тонкого льда. В этот раз под воду ушла пожарная машина, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причины происшествия пока уточняются.

Сегодня в Лесозаводске произошёл необычный инцидент. Там под лёд ушла пожарная машина. Как сообщает dps_control, тяжёлый автомобиль ехал по реке Уссури. Замёрзшая водная гладь не выдержала веса транспорта и треснула. В настоящее время пожарные пытаются вытащить автомобиль из ледяной ловушки. Что заставило их рисковать, катаясь по замёрзшей реке, неизвестно. В пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» о том, что в настоящее время информация об инциденте ещё уточняется.





Сейчас в Приморье едва ли не каждый день проваливаются под лёд автомобили. Чаще всего в такие переплёты попадают любители зимней рыбалки. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о подобных происшествиях. Так, в среду в районе острова Скребцова ушёл под воду микроавтобус. За день до этого там утонула Mazda MPV. В машине находились два человека. Один из них успел выбраться и остался жив. Тогда же там едва не провалился другой автомобиль - легковой «Ниссан». По информации очевидцев, машину удалось вызволить из ловушки.