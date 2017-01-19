В Приморье стали меньше отказывать желающим получить гектар

Тем, кто не справляется с программой при выборе участка, будут помогать

Специалисты краевого департамента земельных и имущественных отношений сообщили, что за три месяца процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46 % до 16 %. Если в ноябре количество отказов составляло 46,8 % от общего числа поданных заявок, то уже в декабре этот показатель снизился до 30 %, а в январе составил 15,9 %.

«Всего за период действия программы от жителей Приморья поступило почти 9,5 тысячи заявок на дальневосточный гектар. В настоящий момент на рассмотрении находится более двух тысяч обращений, почти 400 договоров ожидают регистрации, более 600 – уже зарегистрированы», – рассказали сотрудники департамента.

В преддверии начала третьего этапа реализации закона о гектаре губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил по максимуму удовлетворить заявки приморцев. При этом он порекомендовал приморским МФЦ наладить помощь на местах тем, кто не в силах справиться с компьютерной программой выбора гектара.

«Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», – поручил глава региона.

Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению губернатора края, революционный закон даст новый импульс к развитию территории.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что с июня 2016 года на первом этапе закон позволял выбирать гектары только в одном районе Приморья – Ханкайском и только жителям Приморья. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. Третий этап с 1 февраля даст право претендовать на землю в Приморье всем гражданам России.

Схема подачи заявлений предполагает несколько вариантов – электронных, через портал НаДальнийВосток.РФ или бумажных. Обязательным условием при получении гектара является наличие учётной записи на Едином портале госуслуг.



