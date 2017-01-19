В Приморье стали меньше отказывать желающим получить гектар

|
|
Тем, кто не справляется с программой при выборе участка, будут помогать
|Фото: sputniknews.com
Специалисты краевого департамента земельных и имущественных отношений сообщили, что за три месяца процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46 % до 16 %. Если в ноябре количество отказов составляло 46,8 % от общего числа поданных заявок, то уже в декабре этот показатель снизился до 30 %, а в январе составил 15,9 %.
«Всего за период действия программы от жителей Приморья поступило почти 9,5 тысячи заявок на дальневосточный гектар. В настоящий момент на рассмотрении находится более двух тысяч обращений, почти 400 договоров ожидают регистрации, более 600 – уже зарегистрированы», – рассказали сотрудники департамента.
В преддверии начала третьего этапа реализации закона о гектаре губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил по максимуму удовлетворить заявки приморцев. При этом он порекомендовал приморским МФЦ наладить помощь на местах тем, кто не в силах справиться с компьютерной программой выбора гектара.
«Если требуется на каком-то этапе увеличить количество сотрудников для эффективной и оперативной работы – мы готовы это сделать. Кроме того, необходимо, чтобы специалисты при выявлении ошибок в заявлении не просто отказывали в предоставлении участка, а помогали их исправить», – поручил глава региона.
Сейчас в Приморье – 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона. По мнению губернатора края, революционный закон даст новый импульс к развитию территории.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что с июня 2016 года на первом этапе закон позволял выбирать гектары только в одном районе Приморья – Ханкайском и только жителям Приморья. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. Третий этап с 1 февраля даст право претендовать на землю в Приморье всем гражданам России.
Схема подачи заявлений предполагает несколько вариантов – электронных, через портал НаДальнийВосток.РФ или бумажных. Обязательным условием при получении гектара является наличие учётной записи на Едином портале госуслуг.
Меньше отказывать????? Не смешите, посмотрите, что твориться на Хасане (Славянка) Земельный отдел там уже отказы на поток поставил. Только странно, что потом на этом же месте другим лицам участки согласовывают. Жители Славянки стонут от произвола администрации. Землю получить не где. На все отказ и ответ - земли общего пользования.
В Славянке вообще отмалчиваются, моё заявление 3 месяц лежит без движения.
Земли нет, но вы держитесь!
. . . . На все отказ и ответ - земли общего пользования. . . . Это земли для Правильных Людей. Вспомните историю с площадкой под строительство СПГ (газ собирались в на суда закачивать) , площадка заблаговременно оказалась в ведении Правильных Людей. Только вот облом с кризисом был вне контроля. Только зачем местным жителям(Юг Приморья) земля где-нибудь на границе с Хабаровским краем.
говорят Москва на фоксе. . . . к 1 февраля группы по 10 человек готовы. И все эти местные чинуши сразу готовы будут подмахнуть
Продавать квартиру в Славянке, пока продаётся и уезжать во Владивосток.
Что там в городе делать? в пробках стоять гарь вдыхать? А у нас нирвана.
Скоро в этой нирване к пляжу бесплатно не подойти будет и в лес не сходить.
А во Владивостоке и лес и пляж у каждого подьеза.
Да не в пляже дело, через пару лет за квартиру в посёлке вы сами доплачивать будете чтоб её забрали, а дети спасибо скажут Вам за этот край далёкий из которого без денег не вылезти.
Первую квартиру в Славянке я купил в году 2000 за 2. 500 долларов, сейчас такая квартира стоит около 2. 500 000 рублей. До города мне 2 часа езды (как с Эгершельда до Зари) Если не нравиться в Славянке, ч то еще не уехал в город ?
Купите у меня квартиру за 2500000 рублей и я уеду и даже дачу подарю.
Если убрать Усольцева так сразу в городе и крае увеличится поток получений земли. Ведь уволив Соколову не означает чистку в департаменте. . . . .