Во Владивостоке начали сносить скандальную стройку на Бестужева

Сегодня, 19 января, во Владивостоке началась ликвидация строительной площадки на Бестужева, 40, сообщает РИА «Восток-Медиа». В течение двух недель «депутатская» стройка должна исчезнуть с карты города.

В приморской столице начали сносить скандальную стройку на Бестужева, 40 в Дворянском гнезде. РИА «Восток-Медиа» подробно освещало конфликт вокруг возведения нового супермаркета. В ночь с 7 на 8 декабря рабочие компании «Версат» огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, изначальным учредителем строительной компании является депутат городской думы Дмитрий Сулеев. Жильцы соседних домов и общественные активисты выступили с протестом против строительства. Это дало результат: 30 декабря администрация Владивостока отозвала разрешение на строительство у «Версата». А в минувший вторник губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил Сулееву убрать стройку за две недели. Народному избраннику поручили сделать на её месте сквер.





Ликвидация стройплощадки началась сегодня. Сейчас рабочие разбирают железное ограждение вокруг объекта и засыпают котлованы.









Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» местные жители, в минувшую среду строители осматривали место стройки и составляли план работ. Житель дома № 40 на Бестужева Николай Борисович сообщил: «Рабочие вчера заходили на площадку, оценивали фронт работ. Там у них вырыто четыре котлована, два из них успели залить бетоном. Ещё на двух просто поставили опалубки. Теперь им всё это предстоит убрать».





Оказалось, что строители «Версата» уничтожили не всю растительность в сквере – несколько молодых деревьев на месте стройки всё же оставили. Сейчас их прикрыли деревянными оградками, чтобы уберечь от повреждений.









На стройплощадке вовсю работает экскаватор.





Хватает там и различного мусора.





Однако не все местные жители довольны темпом работ. Ольга, живущая в доме рядом с раскопками, рассказала: «Когда они эту стройку возводили, работа просто кипела. Гораздо активнее действовали, людей было больше. А теперь кажется, что никто никуда не торопится».





Впрочем, ликвидация стройки идёт всего первый день, и о каких-то результатах говорить рано. Если депутат Дмитрий Сулеев сдержит слово, то в скором времени на месте нынешнего пустыря создадут новый скверик.