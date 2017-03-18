Кира Голод и другие борются за Гран-при приморского фестиваля

Представители трёх дальневосточных регионов претендуют на Гран-при и другие награды фестиваля «Голоса Приморья». Большинство конкурсантов — вокалисты и ансамбли Приморского края. С некоторыми участниками пообщался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 18 марта, во Владивостоке завершился второй конкурсный день Дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса Приморья». Оба дня члены жюри и оргкомитета наблюдали за выступлениями участников на сцене Дворца культуры железнодорожников, а в воскресенье фестивальной площадкой станет уже концертный зал Приморской краевой филармонии. Там запланированы гала-концерт, а также церемонии награждения и закрытия.

На Гран-при либо призовые места надеются практически все, в том числе Кира Голод и её земляки из Находки. Преподаватель вокала городской хоровой школы Виктория Непомнящих рассказала, что её ученики впервые приехали на конкурс такого масштаба и испытали много эмоций.

«В «Голосах Приморья» я начала участвовать семь лет назад как самостоятельный исполнитель. А своих учеников привезла впервые, и для меня это намного волнительнее, чем выступать самой. Стоит отметить, что все участники от нашей хоровой школы поют в одной возрастной категории — 6-9 лет, поэтому тут нужно сохранить дружбу и при этом проявить себя», — отметила педагог.

Юная вокалистка Кира Голод уверенно исполнила песню «Венок» из отечественного мультфильма «Князь Владимир», а потом призналась — в первую очередь приехала на конкурс, чтобы хорошо спеть и поддержать подруг. «Когда я пою, мне очень хочется отдать песню зрителям от души: мне очень нравится петь, и я получаю от этого массу удовольствия. А если я или наши ребята займём призовые места, то я буду довольна вдвойне», — добавила Кира в беседе с корреспондентом редакции.









Конкурсный просмотр организован в трёх номинациях (академическое, народное и эстрадное пение) и шести возрастных категориях (6-9, 10-13, 14-17, 18-25, 26-35, 36 лет и старше).

В числе самых опытных участников — Любовь Куница из села Камень-Рыболов Ханкайского района. Она выступила в категории от 36 лет и рассказала: «Как самостоятельный исполнитель, участвую уже второй раз. Для меня это, во-первых, своеобразная сдача экзамена, во-вторых — некая творческая лаборатория, где можно взять для себя что-то новое. Я считаю, что это просто необходимо, поскольку могу прежде всего оценить себя и свои возможности».











