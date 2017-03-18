На митинг в честь годовщины "Крымской весны" пришли 17 тысяч приморцев

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Губернатор Владимир Миклушевский предложил сделать регионы побратимами
|Фото: пресс-служба администрации Приморского края
В Приморье сегодня, 18 марта, местные жители отметили третью годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России. В праздничном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке, который стартовал с полуденным выстрелом, собрались около 17,5 тысячи человек.
Ассамблея народов Приморья организует праздничный митинг уже третий год подряд. В этот раз его пришли поддержать больше 100 организаций. Участие в мероприятии приняли школьники и студенты, ветераны, спортсмены, военнослужащие, представители диаспор, общественных объединений и органов исполнительной власти, депутаты и другие неравнодушные жители региона.
«Становится хорошей традицией собираться на берегу бухты Золотой Рог, выражать своё единство и поддержку Крыму. У нас общая держава — Россия, которая набирает всё большую мощь. Хочется пожелать всем мира и благополучия!» — поздравила собравшихся руководитель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.
По информации краевой администрации, Владимир Миклушевский предложил сделать Приморье и Крым регионами-побратимами.
«Мы оба — приморские территории, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определённая ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», — заявил глава региона.
Умнее -объективнее будет написать-пригнали 17 т. приморцев: студентов и военнослужащих.
Откуда там 17 тысяч? Там места то нет, максимум пришли тысячи 2
Да какие 17 тысяч? Это же Крым!!! Сотни тысяч владивостокцев в едином порыве вышли поддержать Крым, населённый лучшими людьми страны! Все как один встали они под голубые стяги Единой России, да так, что пришлось даже объявлять по системе оповещения что места на всех не хватит и пусть студенты и бюджетные служащие скрепя свой патриотизм духовными скрепами выйдут в море на лодках стабильности и не раскачивая их пройдут почётным строем с флагманской галерой и пустят салют в честь пути Крыма домой!
+++++++ XD
Перепись ваты прошла успешно.
Идиоты !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы хоть раз видели 17 тыс. народу !? Такую массу на центральной площади еще постараться разместить надо . Был я сегодня на митинге ! Мизер , студенты и солдаты . А ну и административный ресурс
Многие приморцы отдыхали в Крыму в советское время. . . . . с какой планеты прилетел этот товарищ??
Ну если бы это была акция протеста, то написали, что пришло 17 человек.
А чо пост потерли?Не понравилось про военных отставников -силовиков, чтоль?
Verlasst die Maschinen! heraus, ihr Proleten! Marschieren, marschieren! Zum Sturm angetreten! Die Fahnen entrollt! Die Gewehre gefällt! Zum Sturmschritt! Marsch, marsch! Wir erobern die Welt! Wir erobern die Welt! Wir erobern die Welt!
Как будет «Горлица» по-немецки?
Нахтигаль и горлица Никогда не ссорятся, Дружно живут. Весь свой век милуются, Весь свой век целуются, В бункер ползут!
Что бы пипл поверил в ложь, ее необходимо разбавлять правдой. Тут же - сплошная ложь! Где там 17 тысяч??? Когда это приморцы массово отдыхали в Крыму???
Да какая на х разница, сколько там пришло на митинг?Забыли , чтоль, как на 7 Ноября топали стройными рядами на демонстрацию и приносили детям Вьетнама тетрадки?Чо развонялись?Скажут и галопом поскачете увеличивать число голов на митинге в поддержку Крыма и ни одна сволочь не хрюкнет даже. Делается это легко и просто.