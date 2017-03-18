На митинг в честь годовщины "Крымской весны" пришли 17 тысяч приморцев

В Приморье сегодня, 18 марта, местные жители отметили третью годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России. В праздничном митинге у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке, который стартовал с полуденным выстрелом, собрались около 17,5 тысячи человек.

Ассамблея народов Приморья организует праздничный митинг уже третий год подряд. В этот раз его пришли поддержать больше 100 организаций. Участие в мероприятии приняли школьники и студенты, ветераны, спортсмены, военнослужащие, представители диаспор, общественных объединений и органов исполнительной власти, депутаты и другие неравнодушные жители региона.

«Становится хорошей традицией собираться на берегу бухты Золотой Рог, выражать своё единство и поддержку Крыму. У нас общая держава — Россия, которая набирает всё большую мощь. Хочется пожелать всем мира и благополучия!» — поздравила собравшихся руководитель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко.

По информации краевой администрации, Владимир Миклушевский предложил сделать Приморье и Крым регионами-побратимами.

«Мы оба — приморские территории, и я считаю, это будет правильно. Многие приморцы отдыхали в Крыму в советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определённая ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», — заявил глава региона.