Приморьем всерьёз заинтересовались бизнесмены из Санкт-Петербурга

Представители делегации Приморского края организовали больше 30 встреч с правительством Санкт-Петербурга и местными предпринимателями, в рамках которых договорились о совместной деятельности. Стороны встретились на XI Петербургском Партнериате — площадке для налаживания экономического сотрудничества и межрегиональных связей.

Представители властей Санкт-Петербурга и Приморского края в рамках двустороннего соглашения обсудили вопросы промышленной кооперации, развития малого и среднего предпринимательства, а также совместные мероприятия, которые помогут бизнес-партнёрам регионов установить контакт. Кроме того, с директором ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Даниилом Старковским представители администрации Приморья договорились решить вопрос об организации совместных бизнес-миссий на участвующих территориях.

Активный отклик участников выставки вызвали направления развития региона, а также особые экономические условия для создания новых производств. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, на экономические условия обратили внимание компания Motorlife, которая рассматривает возможность организации нового производства на Дальнем Востоке, и ряд предприятий, готовых поставлять в регион новейшее оборудование. Кроме того, край привлёк бизнесменов в сферах проектирования, строительства, IT и массовых коммуникаций, а также сервисные компании.

«Участие Приморского края в Петербургском Партнериате оказалось весьма плодотворным. Подобные мероприятия позволяют не только приобретать новые контакты для развития бизнеса в регионе, но и информировать предпринимательское сообщество о возможностях наших территорий, а также развивать межрегиональное сотрудничество», — отметила Елена Яскевич.