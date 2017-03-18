"Спартак-Приморье" обыграл Рязань и готовится к Самаре

Во Владивостоке баскетболисты команд «Спартак-Приморье» накануне обыграли БК «Рязань» с разницей в 27 очков. По итогам «регулярки» приморские спортсмены заняли 6-е место в турнирной таблице, информирует РИА «Восток-Медиа».

В завершающем календарном туре баскетбольной Суперлиги приморский «Спартак» на паркете «Олимпийца» не оставил шансов Рязани – 90:63. Таким образом, любителей баскетбола в 1/4 финала ждёт интересное противостояние «Спартак-Приморье» – БК «Самара». В последний раз коллективы бились туром ранее.

Первые матчи пройдут в Самаре 26 и 27 марта. Во Владивостоке игры состоятся 30 и, если нужно, 31 марта. Если для определения победителя в серии до трёх побед потребуется пятый матч, то он забронирован на 3 апреля в Самаре.

«Спасибо ребятам за эту игру и спасибо всем болельщикам, которые поддерживали нас в течение сезона! Мы старались, хорошо отыграли определенные отрезки. Да, были и спады, но в итоге наша энергия и наше отношение привели к нужному результату, – подвёл итог наставник «красно-белых» Милош Павичевич. Каждую игру надо максимально выкладываться, и мы старались поставить красивую точку в регулярном чемпионате. Впереди у нас пора плей-офф: две игры мы проведём на выезде, затем вернёмся во Владивосток. Так что ждем болельщиков на эти домашние игры плей-офф – их поддержка нам понадобится».















































































