Во Владивостоке собака по кличке Норик поймала преступника

Служебная собака по кличке Норик помогла владивостокским полицейским найти грабителя. Пёс быстро вышел на след преступника, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по городу Владивостоку, сообщение об ограблении 16-летнего подростка поступило в дежурную часть Ленинского района. Житель краевого центра стал свидетелем инцидента и решил сообщить об этом в полицию.

Грабитель напал на несовершеннолетнего в районе улицы Фадеева, забрал у него деньги и скрылся.

Служебная собака по кличке Норик быстро взяла след преступника. Благодаря этому полицейские смогли задержать злодея. Собака настигла злоумышленника неподалёку от места преступления. Им оказался 22-летний парень. Полицейские изъяли у него деньги во время личного досмотра. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Это не первый случай в Приморье, когда служебные собаки помогают стражам правопорядка. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что овчарка по кличке Ами вывела полицейских на след грабителей, а другая - Куба - взяла след и привела полицейских к месту хранения похищенного злоумышленниками имущества. После этого помогла поймать и самого преступника.



