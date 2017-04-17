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Фонд "Линия жизни" поможет детям Дальнего Востока: РИА "Восток-Медиа"
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Фонд "Линия жизни" поможет детям Дальнего Востока

Фонд "Линия жизни" поможет детям Дальнего Востока
Благотворительную деятельность поддерживает певец Митя Фомин
сегодня, 19:25
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 17 апреля, во Владивостоке состоялась встреча, посвящённая началу сотрудничества благотворительного фонда «Линия жизни» с представителями медицинского центра ДВФУ. Организация помогает детям до 18 лет со сколиотическими деформациями позвоночника. Необходимую помощь получили уже два ребёнка из Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Благотворительный фонд «Линия жизни» помогает детям оплатить дорогую операцию на протяжении 13 лет. За это время 9500 детей получили шанс на новое здоровое будущее. Акции, которые организовывает фонд, поддерживают известные актёры, музыканты, режиссёры и журналисты. Мероприятия в поддержку деятельности фонда проходят на городских фестивалях, базах отдыха, парках, концертах и даже в книжных магазинах.

Организаторы считают, что каждый человек может внести свои силы в доброе дело. За плечами фонда такие проекты, как «Торт-медовик» на псковском фестивале мёда, «Добрый глинтвейн» на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Кстати, одним из первых, кто стал разливать добрый глинтвейн, стал друг фонда певец Митя Фомин. Сейчас он находится в столице Приморья.

«Я очень давно не был во Владивостоке, около 10 лет. За это время многое изменилось. Я стал сольным исполнителем, записал три студийных альбома. Теперь решился на масштабные гастроли. Только потом узнал, что в это же время приезжают мои друзья – фонд «Линия жизни». Я понял, что это судьба. Концерт необычный, я решил попробовать для себя что-то новое, наладить контакт с публикой и выступить с акустической программой. Благотворительность должна сближать людей, поэтому жду всех на своём концерте завтра», - сказал певец Митя Фомин.

Благотворительный концерт Мити Фомина состоится 18 апреля в 18:00 в Приморской краевой филармонии. Ранее РИА «Восток-Медиа» публиковало интервью Фомина. Певец рассказал о себе, фанатах, творчестве и отношении к Владивостоку.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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