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Владивосток побил рекорд сталинских времён

Владивосток побил рекорд сталинских времён
В приморской столице было теплее, чем при Иосифе Виссарионовиче
сегодня, 18:11
Погода | Приморский край
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Фото: kykyryzo.ru

Сегодня Приморье готовится встречать очередной циклон. В это же время синоптики подводят итог минувших выходных. Прошедшее 15 апреля стало самым тёплым за всю историю Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшие выходные погода преподнесла краевому центру очередной сюрприз. В субботу в столице Приморья был установлен очередной температурный рекорд. По данным портала «Примпогода», 15 апреля воздух в городе прогрелся до 21,5 градуса Цельсия. Это на 3,6 градуса выше прежней максимальной температуры для этой даты. До этого самое тёплое 15 апреля было в 1947 году – семьдесят лет назад, ещё при Иосифе Сталине.

Синоптики сообщают, что уже в воскресенье первые разделы циклона появились на территории Приморья. За фронтами вторглась холодная воздушная масса с севера. Обошлось без осадков, однако некоторые районы края в полной мере прочувствовали непогоду на себе. Из-за этого воскресенье было более холодным, чем суббота.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что сегодня во Владивостоке начнётся дождь, который усилится ночью и утром 18 апреля - с количеством осадков 15 - 20 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15 - 20 метров в секунду. Днём во вторник, 18 апреля, сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30 - 35 миллиметров. Власти приморской столицы готовятся к непогоде. Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных циклоном. 

 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 18:47 )

    при сталине вообще было всем хорошо, в ГУЛАГах было тепло и светло.

  • victor 1234  (сегодня, 19:19 )

    КАК МОЖНО ЭТУ СВОЛОЧ ВЫТАСКИВАТЬ И УПОМИНАТЬ ПРИ СВЕДЕНИЯХ О ПОГОДЕ. ЗАЧЕМ НУЖЕН УБИЙЦА МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН.

  • dfcz  (сегодня, 19:38 )

    Очень жаль, что сейчас его с нами

  • Сатана  (сегодня, 19:34 )

    только чистка и растрелы спасут всех

  • Новый хаттабыч  (сегодня, 19:53 )

    Товарищ Сталин (Иосиф Виссарионович Джугашвили получил страну разворованную большевиками Ленинцами , а оставил ее в 1953 году с ядерным оружием . Да расстрелял многих великих революционеров , но ведь же за дело. А что при Екатерине Великой подъем России был без жертв народных. История помнит победителей , а не побежденных. При Сталине рост экономики СССР превосходил рост экономики Европы и Америки вместе взятые. Товарищ Сталин и товарищ Берий Лаврентий Павлович Готовили , так называемую приватизацию экономики СССР 1955 году . Жаль не успели Хозяина убили . А Берия Лаврентий Павловича расстреляли. Главное притенения Хрущевской клики в адрес товарища Берия Лаврентия Павловича изменение экономического и политического устройства страны. Как последующие вожди Просрали страну.

  • медвед  (сегодня, 20:21 )

    Да не. . . Просто товарищ сталин был большой учОный, в языкознании познавший толк, а ты простой совейский заключенный и твой товарищ серый брянский волк

  • Новый хаттабыч  (полчаса назад)

    Медвед ты хоть историю мировую почитай. . . . . . . . . . . . . . . . . только при товарище Сталине весь мир боялся и уважал СССР . . . . . . . . . . . . . . . с 1945 по 1953 год вождю всех народов удалось во становить экономику разрушенную Великой отечественной войной. А вот с 1961 по современные времена экономика страны продолжает разваливаться. А в последние время ускоренными темпами . . . . . . . . . . . . . .

  • олений пенис  (сегодня, 20:28 )

    Недавно хоронили двух марксистов, накрыли тело красным кумачом. Один из них был левым уклонистам, другой, как оказалось не при чём. Бедный Иосифович, ко всякому дерьму цепляют его имя. Не нравится Сталин, молитесь на горбачева, дворковича, касьянова, они вам ближе.



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