Преподаватели Дальрыбвтуза учат студентов русскому языку в океанариуме

В Приморском крае развивается учебно-просветительский проект «Очарование Тихоокеанской России». Сегодня в ходе пресс-конференции в администрации Приморья об этом проекте рассказали директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков и директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий.

Проект, организованный Дальневосточным филиалом фонда «Русский мир» и Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы при поддержке администрации Приморья, ориентирован на иностранных студентов и ставит целью воспитание у них позитивного отношения к Приморью и России в целом. Поэтому для занятий русским языком авторы проекта задействуют самые авторитетные и популярные культурные площадки: это картинная галерея, хоккейный клуб, театр оперы и балета, океанариум.

На этой неделе китайские студенты Дальневосточного технического рыбохозяйственного университета отправятся слушать курс лекций, посвящённых флоре и фауне подводного мира, в Приморский океанариум. На полгода учреждение станет интерактивной площадкой для закрепления ими научного русского языка. Образовательную программу разработали преподаватели Дальрыбвтуза – члены Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Ребят ожидают занятия, насыщенные викторинами, ролевыми играми и тестами.

Ранее лекции в океанариуме о происхождении жизни на Земле прослушали иностранные студенты-биологи Дальневосточного государственного университета.

«Сегодня в регионе создан целый ряд уникальных федеральных и краевых объектов, которые являются мощным ресурсом по привлечению в край иностранцев. С помощью этих культурных, научных, спортивных центров можно и нужно побуждать зарубежных гостей к изучению русской культуры, русского языка, пониманию нашего менталитета. Сейчас закладывается фундамент будущих взаимоотношений между Приморьем и другими странами. И от того, насколько дружескими будут эти взаимоотношения, напрямую зависит развитие экономического, политического, культурного партнёрства», – считает Алексей Старичков.