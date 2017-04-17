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Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье

Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
Сюиту "Морские пейзажи" она посвятила памяти отца – художника Николая Петрова
сегодня, 17:48
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

Во Владивостоке состоялась мировая премьера сюиты для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи». Это произошло в день закрытия  26-го фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна», в котором впервые участвовал Пекинский международный симфонический оркестр под управлением Марии Науэн.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в зале краевой филармонии собрались профессионалы и просто ценители классической музыки, в том числе родные и друзья Марии Науэн – во Владивостоке её многие помнят по девичьей фамилии Петрова. Она окончила Владивостокское музыкальное училище и Дальневосточную академию искусств. Профессиональная скрипачка и альтистка почти 15 лет назад уехала работать за границу, а домой периодически приезжает с гастролями. На этот раз - вместе с музыкантами созданного ею коллектива – Пекинского оркестра.

«Сегодня – очень волнительный день не только для меня, но и для музыкантов. На сцене два оркестра – Тихоокеанский симфонический и Пекинский международный симфонический оркестр. Это очень и очень большое событие для нас, для музыкантов, потому что сейчас здесь, на сцене, объединилось 25 национальностей. Мы очень будем стараться сделать этот вечер для вас незабываемым. Я очень надеюсь на вашу эмоциональную поддержку, на ваши аплодисменты – музыкантам это очень необходимо: они играют не для себя, а для вас», - обратилась Мария к залу, прежде чем оркестр начал играть произведения  Мендельсона, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. 


 

 

 

 

 

Во втором отделении оркестр исполнил сюиту «Морские пейзажи», которую Мария Науэн посвятила памяти своего уже ушедшего отца - члена Союза художников России Николая Николаевича Петрова. Ранее, ещё до начала фестиваля, автор сюиты рассказала в интервью РИА «Восток-Медиа»: «Мой отец был влюблён в море, всё его творчество было о море. Глубокая личная драма - потеря отца - эмоционально подвигла меня на создание этого произведения. Сюита состоит из 4 частей: «Драма глубин», «Песня викингов», «Танец дождя и танго облаков», «Ветер надежд». «Морские пейзажи» также специально написаны для исполнения моими близкими друзьями и замечательными музыкантами Дмитрием Волобуевым (фортепиано) и Региной Добычиной (скрипка)». 


 

 

 

 

Зал с восторгом принял и саму музыку, и её виртуозное коллективное исполнение. «От дирижёра шла такая энергетика, что я сидела как заворожённая - наблюдала за Марией и музыкантами и при этом смахивала слёзы – настолько чувственная музыка», - поделилась с корреспондентом редакции одна из зрительниц, Мария Васильевна.

Другая собеседница, Людмила Александровна Тимофеева, призналась, что знает Марию с детства: «Я прихожусь подругой её матери. Мы обе – художники, при этом я очень люблю Римского-Корсакова, Моцарта, Бетховена. Маша приезжает частенько, и я стараюсь каждый раз бывать на её концертах».

На первом ряду почётное место заняла мама композитора – Людмила Павловна Картавая (Хоффман). Она пояснила с улыбкой: «Маша вышла замуж за немца, а меня выдала замуж за австрийца. Но я всё равно в итоге вернулась домой».


 

Что касается приобщения дочери к музыке, то, по словам Людмилы Павловны, «сначала в детстве были притопки-прихлопки в клубе Дзержинского», потом – обучение по классу скрипки в музыкальной школе. Но главную роль сыграл отец будущей известной скрипачки и дирижёра. «Когда я была беременная и работала за мольбертом, муж включал мне концерты Гайдна и другую музыку. Так что дочь уже родилась приобщённая к классической музыке. А сейчас, когда я вижу её перед собой на сцене, сразу начинаю плакать. Маша ведь очень упорная – сначала была второй скрипкой в нашем Тихоокеанском оркестре, а теперь – сама дирижёр. Наверно, потому, что по натуре – командир, Овен - ей нужно управлять», - добавила мать.

В этот раз свой день рождения 11 апреля Мария Науэн отметила на родине, во Владивостоке. А в день закрытия фестиваля 14-го числа она сообщила председателю оргкомитета Анне Алеко, что приглашает музыкантов Приморской краевой филармонии выступить в Пекине.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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