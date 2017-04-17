Кадровые перестановки встряхнули администрацию Владивостока

Бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин Межонов теперь работает в администрации города Владивостока. Экс-парламентарий занял пост заместителя мэра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о новых кадровых назначениях появилась на сайте администрации краевого центра. Пресс-служба уточняет, что Межонов будет осуществлять общее руководство управлением международных отношений и туризма, а также управлением наружной рекламы и информации.

«К своим обязанностям Константин Межонов приступил 14 апреля», - говорится в сообщении.

Константин Межонов родился 9 ноября 1961 года в городе Слободском Кировской области. Новый вице-мэр окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «физик». До марта 2007 года он возглавлял департамент образования и науки Приморского края, был проректором ВГУЭС по довузовскому образованию.

Какое-то время Межонов занимал пост заместителя главы администрации Владивостока по вопросам образования. В декабре 2011 года он стал депутатом 5-го созыва Законодательного Собрания Приморского края от партии «Справедливая Россия». В прошлом, 2016 году вышел из партии.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о других кадровых перестановках в мэрии. Заместитель главы города Владивостока Александр Юров перешёл на работу в администрацию Приморского края. Бывший вице-мэр сел в кресло вице-губернатора региона по вопросам энергетики, жилищно-коммунального и лесного хозяйств. Место Юрова в администрации города занял бывший директор приморского филиала «Почты России», деятель «Единой России» Андрей Брик.