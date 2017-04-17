Стали известны доходы сенаторов от Приморского края

Светлана Горячева и Людмила Талабаева отчитались о заработках в 2016 году

На сайте Совета Федерации появились годовые доходы сенаторов от Приморского края – Светланы Горячевой и Людмилы Талабаевой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева в 2016 году заработала 5,2 миллиона рублей. Доход мужа приморского сенатора составил 266 532 рубля. Светлана Петровна является собственницей земельного участка для размещения дачи площадью 731 квадратный метр, жилого дома и квартиры. Супруг Горячевой владеет квартирой. Никакие транспортные средства семья не зарегистрировала.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заработала в прошлом году 2,9 миллиона рублей. Супруг Людмилы Заумовны внёс в семейный бюджет 690 584 рубля. Помимо этого, сенатор владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 квадратных метров, жилым домом на 86 квадратов, двумя квартирами и нежилым помещением. Муж женщины-политика является собственником земельного участка площадью 2500 квадратных метров для ведения приусадебного хозяйства и двух домов. Одной квартирой супруги владеют пополам. Сама Талабаева передвигается на Lexus GX 460 и Toyota Land CRUISER 200, а её муж – на Ssang Yong Actyon Sports.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» сообщало о доходах сенаторов Вячеслава Фетисова и Светланы Горячевой. После сентябрьских выборов в прошлом году кресло сенатора вместо Фетисова заняла бывший депутат Владивостока Людмила Талабаева.

Кроме того, накануне стали известны доходы депутатов Законодательного собрания Приморского края. Лидирует в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края по-прежнему Галуст Ахоян.