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Стали известны доходы сенаторов от Приморского края: РИА "Восток-Медиа"
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Стали известны доходы сенаторов от Приморского края

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Светлана Горячева и Людмила Талабаева отчитались о заработках в 2016 году
сегодня, 16:47
Общество | Приморский край
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Фото: council.gov.ru

На сайте Совета Федерации появились годовые доходы сенаторов от Приморского края – Светланы Горячевой и Людмилы Талабаевой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева в 2016 году заработала 5,2 миллиона рублей. Доход мужа приморского сенатора составил 266 532 рубля. Светлана Петровна является собственницей земельного участка для размещения дачи площадью 731 квадратный метр, жилого дома и квартиры. Супруг Горячевой владеет квартирой. Никакие транспортные средства семья не зарегистрировала.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заработала в прошлом году 2,9 миллиона рублей. Супруг Людмилы Заумовны внёс в семейный бюджет 690 584 рубля. Помимо этого, сенатор владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 квадратных метров, жилым домом на 86 квадратов, двумя квартирами и нежилым помещением. Муж женщины-политика является собственником земельного участка площадью 2500 квадратных метров для ведения приусадебного хозяйства и двух домов. Одной квартирой супруги владеют пополам. Сама Талабаева передвигается на Lexus GX 460 и Toyota Land CRUISER 200, а её муж – на Ssang Yong Actyon Sports.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» сообщало о доходах сенаторов Вячеслава Фетисова и Светланы Горячевой. После сентябрьских выборов в прошлом году кресло сенатора вместо Фетисова заняла бывший депутат Владивостока Людмила Талабаева.

Кроме того, накануне стали известны доходы депутатов Законодательного собрания Приморского края. Лидирует в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края по-прежнему Галуст Ахоян.

 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 18:39 )

    Обе бедствуют. Куда смотрит ГД?

  • С Тихой  (сегодня, 19:01 )

    Смотрю, держутся, как рабы на галерах заботятся о нас, молодцы. Для них бы еще ресторанчик, да магазинчик отдельный, с их то доходами, не на рынок на площади ходить.

  • Nim  (сегодня, 19:10 )

    Отчеты о доходах чиновников - банальная клоунада. Доход в три с половиной миллиона в года, а владеют авто общей стоимостью в несколько раз больше (а про их содержание я даже и не заикаюсь). Хохма в стиле - дураки поверят. . .

  • Тоталитарист  (сегодня, 19:19 )

    «Открытый мир» опубликовал в Facebook фотографии детей российских политиков и чиновников, которые проживают в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Тичино и Лондоне, пока их родители ругают страны Запада. В частности, за пределами России живут, учатся и работают дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сын депутата Елены Мизулиной, внуки лидера ЛДПР Владимира Жириновского, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, дочь депутата Ирины Родниной, дочь покойного дипломата Виталия Чуркина, а также дочки депутата Сергея Железняка. https://www. facebook. com/openworld. global/videos/1860810667507906/

  • Тоталитарист  (сегодня, 19:16 )

    Стандартный набор социальной поддержки путенских гнид. . . Или вы хотите что бы депутаты по 30 тысяч получали и взяток не брали??? Только на "личной убежденности"??? Таки вы наивный даже не чукотский, а корякский мальчик. . . . . . . . Господа. . . . . . "Денег нет, вы там держитесь. Здоровья вам и хорошего настроения. " (с)(Д. А. Медведев)

  • Васек  (сегодня, 19:43 )

    Слуги народа ёпта. Сиротинушки. политика для развития своего бизнеса, коль мозга нет, вот и лезут.

  • Тоталитарист  (сегодня, 19:53 )

    11 млн работающих россиян оказались бедняками, а доходы 3 млн работников настолько малы, что люди фактически живут в нищете, сообщает Российская газета. Расчеты проводились по крупным и средним организациям, в том числе и бюджетного сектора. В исследованиях не учитывались работники малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Границей, за которой человек превращается в нищего, по мнению исследователей, является прожиточный минимум - примерно 10 тысяч рублей. Работник, который зарабатывает 1-2 прожиточных минимума – это бедняк, способный прокормить только самого себя. Такую зарплату получают около 8 млн россиян. Обе категории в сумме составляют почти 40% наемных работников.

  • Влюбчивая  (сегодня, 20:18 )

    Действительно , денег нет. Пенсионеры работающие индексацию не заслужили. Работают они не от хорошей жизни. Или чтобы догнать и перегнать доходы Галуста АХУЯНА, не прилично хвастаться доходами которые получены за то, что поспали на работе, обманули народ. который за них голосовал. веру в них видел, но потерял. Достучитесь до МЕДВЕДЕВА. ПУСТЬ ВЕРНЕТ ИНДЕКСАЦИЮ, И НЕСЧАСТНЫЕ 800рублей. И ВАМ НЕ СТЫДНО АХУЯНЫ?

  • олений пенис  (сегодня, 20:44 )

    Не знаю как там Талабаева, а вот Светлана Петровна выстрадала свои доходы. Выражаясь словами Э. Лимонова-"выгодно вложиться в революцию". И вложилась-таки. В данном случае в политику. Помните, угар горбостройки, начало 90-х уже, как за коммунисткой тогда еще Горячевой по пятам гонялась местная демшиза, перестроечные разоблачительные сми. Теперь Горячева живет в Москве, надо полагать живет уж до конца , имеет неплохой доходишко, пристроена, ни за что не отвечает и имеет от жизни все. А где те демшизовские тетки с микрофонами?Никто не знает. И знать не хочет. Вот за эту прозорливость и можно уважать бывшую коммунистку, ныне справедливоросску Горячеву С. П.



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