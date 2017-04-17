Стихия нанесла первый удар по Приморью

Чугуевский район Приморья уже пострадал от стихии. Пока большинство районов края только ожидает приближения циклона, в этом населённом пункте в воскресенье разбушевался сильный ветер. Он срывал крыши и обрывал провода, сообщает РИА «Восток-Медиа».

К Приморью уверенно приближается мощный циклон. Власти приморских муниципалитетов готовятся к удару стихии и предупреждают жителей о грядущем шторме. Однако некоторые регионы края уже приняли на себя удар стихии. В минувшее воскресенье в Чугуевский район пришла непогода. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в администрации Чугуевки, на райцентр обрушился шквальный ветер. Разгулявшаяся стихия срывала крыши с домов и обрывала провода. «На улице Комарова ветром сорвало 120 кусков шифера. Кроме того, весь день происходили аварии на электросетях – ветер рвал линии электропередачи. Это происходило как в Чугуевке, так и в соседних населённых пунктах – например, Соколовке», - сообщили в администрации. Характерно, что в других районах края ничего подобного не происходило. Сегодня погода в районе Чугуевки немного улучшилась, но, по всей видимости, ненадолго.

Помимо плохой погоды за последние сутки Чугуевский район отметился и серьёзной аварией. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что на мосту в районе села Соколовка с моста улетела легковая машина. В ней находились двое мужчин.