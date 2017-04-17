Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом

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Однако по сравнению с прошлым годом его доходы резко уменьшились
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Доходы приморского депутата Галуста Ахояна резко упали и составили всего 72 миллиона рублей. Однако это не помешало парламентарию взять лидерство в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края. Наименьшим доходом отметился новичок Артавазд Оганесян, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Депутаты Законодательного собрания Приморского края обнародовали декларации о доходах и имуществе на 2016 год. У шести народных избранников заработок превысил 10 миллионов рублей, однако миллиардеров в этом году, по сравнению с прошлым, нет.
Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик в 2016 году заработал 4,4 миллиона рублей. Его заместитель Сергей Кузьменко ещё меньше – всего 1,1 миллиона.
Так, самым большим доходом отметился единоросс, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. С 1 января по 31 декабря 2016 года он заработал 72,5 миллиона рублей. Его супруга, некогда входившая в число самых богатых жён российских слуг народа, в прошлом году не внесла в семейную копилку ни копейки. При этом ещё в прошлом году Ахоян стал единственным миллиардером среди народных избранников – его доход составил больше трёх миллиардов рублей.
Вторую строчку в рейтинге обеспеченности занял ещё один представитель «Единой России», заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Константин Богданенко. В прошлом году он стал богаче на 36,9 миллиона рублей.
Почётная бронза в списке богачей-депутатов досталась представителю ЛДПР, члену комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгению Ткаченко. Он в 2016 году пополнил личный банк на 26,2 миллиона рублей. Супруга Евгения Геннадьевича добавила в семейный бюджет ещё 4,8 миллиона.
Представляющий комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам единоросс Виктор Милуш стал в этом списке четвёртым, отчитавшись за свои 20 миллионов. Его супруга за год заработала 925 тысяч рублей.
Пятёрку самых богатых депутатов Приморья замкнул член партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Игорь Шауфлер. Доход народного избранника в минувшем году составил 15,9 миллиона рублей.
Ещё один депутат заработал больше 10 миллионов рублей. Речь идёт о члене комитета по социальной политике и защите прав граждан, представителе «Единой России» Сергее Слепченко и его 10,4 миллиона рублей.
В пятёрку наименее обеспеченных парламентариев вошли член партии ЛДПР Александр Петухов (482 тысячи), единоросс Олег Вельгодский (459 тысяч), единоросс Джони Авдои (410 тысяч), представитель ЛДПР Андрей Андрейченко (369 тысяч), и коммунист Артавазд Оганесян (68 тысяч), судя по декларации, заработал среди коллег меньше всего.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2014 году чета Ахоян стала самой богатой депутатской семьёй. Тогда общий доход семьи составил почти 100 миллионов рублей. Галуст Цолакович оказался на вершине «денежной пирамиды» и в прошлом году.
Огромное вам спасибо товарищ Галуст за трудовой вклад во имя процветания родного края и его любимых жителей.
Для чего этот рейтинг? Чтоб остальным государственным служащим стало плохо? И на основании этого рейтинга потом составляются сведения о средней заработной плате в крае?
А я тут как лох с учёной степень за 25 вкалываю. . .
Вот именно по этим данным составляются сведения о средней заработной плате в крае? По стране тоже самое.
Все не так просто. Смотрят в хвост. Вот если копнуть поглубже, и глянуть в историю 90х, тогда будет понятно отчего он так "поднялсо", другое дело тряхнуть, как сейчас со слугами народа поступают - руки не доходят, пока дорогу кому нибудь из борзоты не перейдет или пожадничает. . .
так если половина состояния на внуков переписал, вот всё и уменьшилось, а вы что подумали? честным стал, ага кукиш с маслом!!!!!
Как такое может быть? Ну да, с 1993 года у нас капитализм (за внесение изменений о всех формах собственности в т. ч. частной вместо общественной собственности на средства производства проголосовали дружно все). Но как может депутат, кроме своей зарплаты иметь какой-то еще потусторонний доход?
Ну вот представьте себе может)). И губернатор тоже может)). И премьер-министр тоже может иметь потусторонний доход) Например доход с банковских вкладов). Или Вы думаете что Галуст Ахоян поперся в Законодательное Собрание Приморского Края с единственной целью устлать жизнь приморцев сахарной ватой?)))). С другой стороны, чему удивляться? Если жители города, края, региона, страны настолько пустоголовы, что с радостью в сердцах выбирают себе в "правители" Ахоянов. . . Может в этом и есть сермяжная правда?))))))
А ты видел хоть одного депуса, живущего на одну зарплату в 500тыс?
Создаётся впечатление, что основной задачей Единой России обогащение богатых депутатов типа-Ахояна, Богданенко, Милуш, Шауфлер и других, а не забота о бедствующих людях, о них больше на словах. Ахоян управляя бюджетом края много лет "непосильным трудом" сколотил себе до не приличия огромное состояние. Похоже, что это кому то очень нужно. Единороссы создают не преодолимый разрыв между богатыми и бедными.
Господа. Капитализм под руководством сволочей - это хуже и безжалостней, чем социализм под руководством тех же самых сволочей. Господа. У нас даже право протестовать без разрешения забрали. Низвели до уровня скота.
11 млн работающих россиян оказались бедняками, а доходы 3 млн работников настолько малы, что люди фактически живут в нищете, сообщает Российская газета.
слава ахуяну! ахуяну слава Cлава Ахуяну! Ахуяну слава!
Ужос!Тихий ужос от таких комментов!А ктонить любит Галуста Цолаковича?Ктонить хоть капельку любит?Ну хоть капелюшку, а?Доброе слово ведь и кошке приятно. . .
Умело ворует однако.
чисто тупо смешно