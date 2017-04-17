На дороге в Приморье произошла очередная трагедия

Неделя в Приморье началась со смертельного ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». Недалеко от Чугуевки на легковушке разбились двое мужчин.

Сегодня, 17 апреля, в Приморском крае произошла смертельная авария. На мосту в районе села Соколовка Чугуевского района с моста улетела легковая машина. Причины происшествия пока неизвестны. Как сообщают местные жители, инцидент произошёл ещё ночью. Автомобиль долгое время пролежал в воде – из речки торчали только колёса. Машину заметили лишь под утро. Очевидцы достали машину из воды. В универсале находились двое мужчин – жители Соколовки. Один из них скончался задолго до приезда врачей. Другого пострадавшего увезли в реанимацию. Официальной информации по поводу данного ДТП пока не поступало.





Это не первая смертельная авария, которая произошла в крае за последние сутки. В минувшее воскресенье трагическим инцидентом отметилось село Новоникольск. Там водитель Toyota Prius насмерть сбил 22-летнюю девушку. По информации пресс-службы приморского управления ГИБДД, автомобилист ехал из Уссурийска в посёлок Пограничный. В какой-то момент он потерял управление над машиной и сбил пешехода. Ранее водитель привлекался к ответственности за превышение скорости. Что характерно, штраф он не оплатил до сих пор. В настоящее время работники дорожной полиции выясняют все детали произошедшего. По факту происшествия проводится проверка.





Стоит отметить, что наезды на пешеходов в Приморье случаются довольно часто. Согласно официальной статистике приморского управления ГИБДД, подобные инциденты составляют 27 % от всего числа ДТП в крае.