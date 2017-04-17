В Надеждинском районе начнут строить очистные сооружения

Начало строительства очистных сооружений в Надеждинском районе – вопрос одного-двух месяцев. Об этом сегодня сообщила краевая пресс-служба. Всего в Год экологии запланировано реконструировать и построить очистные сооружения и канализацию в 15 муниципалитетах Приморья. На эти цели из краевого бюджета направят около 270 миллионов рублей.

Как сообщила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, сейчас в городах и районах готовят проектно-сметную документацию и начинают конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

Помимо Надеждинского района новые очистные коллекторы появятся в селе Владимиро-Александровском Партизанского района, а в селе Анучино предполагается модернизировать действующие сооружения биологической очистки. Также в этом году началась проектировка новых очистных сооружений в Михайловском и Яковлевском районах. В течение года проекты должны быть готовы.

По мнению специалистов, реконструкция водопроводно-канализационного хозяйства муниципалитетов не только повысит качество коммунальных услуг, но и благоприятно скажется на экологии Приморья.