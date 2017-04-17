В столице Приморья готовятся к худшему

Мощный циклон может привести к подтоплению сооружений и пойм рек

Власти приморской столицы отреагировали на неблагоприятный прогноз синоптиков, который РИА «Восток-Медиа» публиковало утром. Усиление дождя и ветра может привести к чрезвычайным ситуациям.

Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. По данным «Примгидромета», в связи с выходом южного циклона сегодня во Владивостоке начнётся дождь, который усилится ночью и утром 18 апреля - с количеством осадков 15 - 20 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15 - 20 метров в секунду. Днём во вторник, 18 апреля, сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30 - 35 миллиметров.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока отмечают: руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможны сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону: (423) 222-23-33.

При этом в ситуации с обильными осадками на юге Приморья есть существенный плюс: дожди смягчат ситуацию с бушующими в регионе пожарами.







