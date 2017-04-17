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Пожары охватили практически всё Приморье

Пожары охватили практически всё Приморье
Пламя распространяется на новые территории
сегодня, 11:33
Происшествия | Приморский край
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Фото: waterfall.su, РИА "Восток-Медиа", instagram.com

В минувшие выходные по Приморью прошла гигантская волна поджогов травы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Палы бушевали по всему краю.

Выходные в Приморском крае отметились не только тёплой погодой, но и рекордным количеством палов травы. Только за воскресенье в регионе произошло более двухсот подобных инцидентов.


 

Одним из эпицентров бедствия стал Партизанский район. Вдоль дороги между Новолитовском и Волчанцом весь день бушевали сильнейшие пожары. Пламя охватило практически все равнины в округе. В районе посёлка Волчанец огонь подобрался вплотную к жилым домам. Местным жителям приходилось своими силами тушить палы травы. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала одна из очевидцев происшествия. По её словам, непросто пришлось и водителям, оказавшимся в том районе. «Автомобилисты очень осторожно там ехали. Плохая видимость, сильный жар от огромного пламени… Люди боялись, что у них машины загорятся. К вечеру ситуация стала получше, хотя пожары всё равно были. Никаких пожарных мы не видели», - рассказала женщина.

Как пояснили в пресс-службе приморского управления МЧС, пожарные действительно не выезжают на некоторые места палов – просто из-за того, что очевидцы не догадываются сообщить об этом. «Мы выезжаем на место, если к нам поступает вызов – и всё. Если у нас нет информации о ЧП – мы ничем не можем помочь», - пояснил пресс-секретарь ведомства Михаил Исаметов.

 

Особенно крупным пожаром отметилась Находка. Воскресным утром в районе Солёного озера и Красноармейской неизвестные подожгли брошенные покрышки. Пламя быстро перекинулось на сухую траву. Михаил Исаметов уточнил, что пламя охватило территорию в 3000 квадратных метров: «Информация о происшествии поступила в 11:47. Пожарный расчёт прибыл на место через пять минут. Полная ликвидация возгорания произошла в 14:00». 


 

Неконтролируемые палы наблюдались и на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск за Уссурийском. Особенно опасная ситуация была на участке от села Михайловка до посёлка Сибирцево.

 

Пожары охватили трассу Михайловка – Турий Рог. Как сообщают автомобилисты, один из самых серьёзных палов бушевал в районе села Григорьевка Михайловского района. Из-за сильного дыма на этом участке трассы была очень плохая видимость.


 

На дороге от Уссурийска до Арсеньева также было много палов. Особенно опасная ситуация наблюдалась в минувшую субботу. «Вечером ехали в Арсеньев по объездной дороге Уссурийска – кругом всё пылает. Кое-где сгорели электрические столбы», - сообщил один из приморцев в социальной сети Instagram.


 

Палы травы происходили и в Ханкайском районе Приморья, в районе села Камень-Рыболов.

 

 

Отметилась подобными происшествиями и столица Приморья. В минувшее воскресенье неизвестные подожгли траву на улице Адмирала Юмашева. Это уже не первый подобный инцидент – в прошлую пятницу здесь уже горела сопка.


 

Пал травы произошёл на улице Могилевской.

 

 

Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока - в районе бухты Три Поросёнка. Там пламя охватило 500 квадратных метров территории.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что из-за поджогов травы в посёлке Пластун Тернейского района случился крупный пожар. Там сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Площадь пожара в селе составила три тысячи квадратных метров.

 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 11:50 )

    Зола - лучшее удобрение на личных гектарах приморцев.

  • фридрих  (сегодня, 11:52 )

    Всех промышленных сборщиков папоротника можно на кукан, едут и поджигают траву

  • Реальная Олька  (полчаса назад)

    Пожарные не выезжают, потому что сообщения, кроме как от местных жителей, больше ни от каких служб не поступают. А ведь если в лесу пожар, должны работать лесники и госинспектора и они же должны сообщать в пожарную службу и МЧС. Почему простые местные жители обязаны делать работу за кого-то, сообщать о пожарах и т. п. ? Вам все по-фигу! Сколько мы не звонили в пожарку и в местный лесхоз ни разу еще пальцем не шевельнули. У нас в Лазовском районе горят сопки с кедрами каждый год, еще ни разу не видели, чтобы пожарная авиация летала и тушила. Хватит уже свои задницы высиживать да в Москву отчитываться, лапшу на уши вешать!

  • Алекс  (18 минут назад)

    Прежде чем позориться и писать ерунду, почитайте ВНИМАТЕЛЬНО статью 34 Федерального закона 69-ФЗ, где сказано, что граждане ОБЯЗАНЫ при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану. Знаете, что означает слово "ОБЯЗАНЫ"? Дополнительно почитайте главу 3 Лесного Кодекса, может узнаете, в чьи обязанности входит тушение лесных пожаров.

  • Реальная Олька  (полчаса назад)

    И еще вопрос пожарникам: А вы уважаемые только по звонку выезжаете? Можно подумать вы не знаете, что у вас на подконтрольной территории творится!



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