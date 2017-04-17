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В Лесозаводске председатель ЗС помог ветерану, спортсмену и жильцам: РИА "Восток-Медиа"
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В Лесозаводске председатель ЗС помог ветерану, спортсмену и жильцам

В Лесозаводске председатель ЗС помог ветерану, спортсмену и жильцам
Александр Ролик провёл приём граждан по актуальным проблемам округа
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик накануне в рамках рабочей поездки в Лесозаводский городской округ провёл личный приём граждан. Также спикер приморского парламента принял участие в торжественном заседании думы Лесозаводска, которой в этом году исполнилось 20 лет.

Ветеран Великой Отечественной войны и войны с милитаристской Японией Виктор Наумов, несмотря на свой возраст, а ему уже 91 год, ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, часто выступает в школах и других учебных заведениях. Но слышит он плохо, а с получением нового слухового аппарата возникли проблемы – медико-социальная экспертиза в городе Дальнереченске отказала ветерану войны.

В ходе личного приёма граждан этот вопрос удалось оперативно решить. Александр Ролик заверил ветерана, что главный врач центральной городской больницы Лесозаводска в течение нескольких дней предоставит ему слуховой аппарат. Теперь Виктор Иванович сможет продолжать свою патриотическую работу с молодёжью.

«Наша задача, чтобы ни один ветеран войны не был обделен вниманием и помощью государства, – сказал Александр Ролик, обращаясь к Виктору Наумову. – Большое вам спасибо за то, что вы делаете: ходите в школы, встречаетесь с молодёжью, за то, что вы личным примером показываете нашим детям, как нужно любить и защищать Родину».

Также к председателю Законодательного собрания обратился тренер детско-юношеской школы Александр Сашко с просьбой об оказании помощи в финансировании поездки на первенство России по кикбоксингу юного спортсмена Данила Горбачёва, который является членом сборной Приморья. Александр Ролик пообещал поддержку: «Очень хорошо, что спортсмены Лесозаводска занимают призовые места в краевых соревнованиях. Нужно, чтобы и на всероссийском уровне они продемонстрировали свое мастерство».


 

Следующий вопрос касался жилищно-коммунального хозяйства. Протекающие крыши многоквартирных домов – серьёзная проблема для Лесозаводска. По оценкам специалистов, 90 домов города нуждаются в срочном ремонте. На приём к спикеру краевого парламента пришла председатель одного из ТСЖ Ирина Костюк. Её волнует проблема капитального ремонта протекающей крыши многоквартирного дома, а также вопрос установки детской площадки на придомовой территории. Кровля протекает так сильно, что за последний год из-за попадания влаги горят лампочки в подъезде, на стенах плесень и грибок.

Местные власти приняли во внимание ситуацию, в которой оказались жильцы, и пообещали максимально приблизить дату ремонта крыши. «Мы договорились с администрацией Лесозаводска, что будет оказана помощь ТСЖ в текущем ремонте с использованием современных технологий, а на следующий год этот дом будет включен в программу капитального ремонта и крыша будет отремонтирована», – сказал Александр Ролик.

В завершении рабочей поездки председатель краевого парламента принял участие в торжественном заседании думы Лесозаводского городского округа, которой в этом году исполнилось 20 лет. Александр Ролик выступил с приветственным словом, он поздравил действующих и бывших депутатов, а особо отличившихся поощрил благодарностями от Законодательного собрания.


 

 
 
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