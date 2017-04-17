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Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ

Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
Его друзья прошли с плакатами и заклеенными ртами по центру города
29 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: lgbtnet.org, Дальневосточное общественное движение "Маяк"

Приморские ЛГБТ-активисты выразили протест против фактов насилия и дискриминации: вечером 15 апреля десять человек прошли по центру Владивостока. Все они были с заклеенными ртами, в руках – плакаты.

Руководитель Дальневосточного общественного движения «Маяк» Кристина Солоненко рассказала сегодня РИА «Восток-Медиа»: «Это было примерно с 20:30 до 22:00 в субботу. Мы прошли от «Дальзавода» по Светланской, спустились на Корабельную набережную и потом вышли на центральной площади. По пути нам попались несколько полицейских, но они к нам не стали подходить. Горожане, которым мы раздавали листовки, реагировали по-разному: либо не брали эти листовки – обходили нас стороной, либо проявляли интерес и иногда даже сами тянулись. С агрессией мы не столкнулись».

По словам собеседницы, представителям движения ЛГБТ в Приморье не раз приходилось самим сталкиваться с фактами насилия и дискриминации. Последний такой случай произошёл в конце минувшей недели во Владивостоке.

«Недавно – буквально дня три назад - избили нашего парня. На него напали только из-за того, что он – гей. Парень уже подал заявление в полицию. Но мы в любом случае собирались провести акцию ко Дню молчания – это ежегодное мероприятие. А случаев дискриминации у нас в течение года было очень много, в том числе на фестивале – как вы знаете, к нам тогда приехала полиция, с которой мы сейчас пытаемся что-то сделать, чтобы такое больше не повторялось», - добавила Кристина Солоненко.

Также она поделилась с редакцией фотографией участников субботней акции «День молчания».  


 
 
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Комментарии
  • сержант  (только что)

    Люськи , одно слово!!!



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