Александр Ролик: сделать всё, чтобы дети получали максимум внимания

Председатель Законодательного cобрания Александр Ролик, являясь в Приморском крае куратором общероссийского проекта «России важен каждый ребёнок», посетил Лесозаводский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка».

Сейчас в «Жемчужинке» находятся 58 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они все имеют семьи, но в силу обстоятельств оторваны от дома. Основная причина – пьянство родителей. Средний срок пребывания детей в центре составляет три месяца, это время даётся родителям на исправление. При этом главная цель педагогов реабилитационного центра – постараться вернуть детей в кровную семью.

«Функция нашего учреждения – это оказание социально-педагогической, медицинской, психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, – рассказала директор реабилитационного центра «Жемчужинка» Галина Лобода. – Это семьи, которые оказались в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации. Это те семьи, которые нуждаются в государственной помощи и поддержке. У нас есть также отделение нестационарной помощи, где работают специалисты по социальной работе с детьми, которые не проживают в нашем центре».

Педагоги реабилитационного центра стараются создать условия для нормального развития детей. В учреждении есть музыкальный класс, физкультурная комната, классы для занятий по развитию речи, математических способностей и другие. С воспитанниками работает психолог. В центре есть даже специальная комната для релаксации.

В «Жемчужинке» с детьми занимаются по тематическим программам – подготовка к школе, пожарная безопасность, изучение правил дорожного движения и многое другое. Дети здесь много читают. Поэтому председатель краевого парламента подарил местной библиотеке красочно изданную книгу писателя и путешественника Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». Он с интересом пообщался с воспитанниками центра, ответил на вопросы детей.

Александр Ролик также осмотрел реабилитационный центр, в котором сейчас проводится капитальный ремонт в рамках акции, инициированной партией «Единая Россия», по сбору средств на оказание помощи пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Благодаря этому в здании произведена замена оконных конструкций и вставлены новые пластиковые окна.

«В реабилитационном центре «Жемчужинка» хороший коллектив, прекрасные педагоги, – отметил Александр Ролик. – Они делают всё от них зависящее, чтобы создать детям комфортные условия, чтобы они могли и учиться, и отдыхать, и, самое главное, получать заботу и тепло, которого им не хватает. Такие учреждения приносят пользу нашему обществу, подрастающему поколению. А органы власти и, в частности, депутаты Законодательного собрания будут делать всё, чтобы помогать и создавать условия для нормальной работы таких заведений. Наша задача – дать детям максимум внимания, чтобы они не испытывали ни в чём недостатка. Мы стремимся к тому, чтобы ребята, пройдя необходимый курс реабилитации, могли бы вернуться в семьи».



