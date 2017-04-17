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Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке : РИА "Восток-Медиа"
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Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке

Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке
На этот час только он должен прибыть с серьёзной задержкой
сегодня, 09:19
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

По информации международного аэропорта Владивосток, сегодня снова выбился из графика самолёт Ил-18 из Пхеньяна. Согласно расписанию, рейс JS-271 авиакомпании Air Koryo должен приземляться в главном аэропорту Приморья в 11:00, но посадку сдвинули на 14:45.

Соответственно, есть коррективы и в обратном направлении – Владивосток – Пхеньян. Вместо 12:20 рейс JS-272 ориентировочно отправится только в 20:00. Таким образом, задержка составит почти 8 часов, как это было в пятницу, 14 апреля. Сотрудники аэропорта назвали тогда РИА «Восток-Медиа» официальную причину случившегося - «По решению руководителя авиакомпании». При этом уже несколько дней федеральные и приморские СМИ следят за напряжённой международной ситуацией в КНДР.

Ранее сегодня в аэропорту Владивостока также с опозданием – правда, небольшим - приземлился самолёт авиакомпании S7 из Шанхая. По расписанию его ждали в Приморье в 7:20, фактически же Airbus 320 приземлился в 8:08.

 
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