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Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин

Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
Юноша устроил краш-тест в Снеговой Пади
сегодня, 08:33
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dps.control

Вечер Пасхи в приморской столице закончился довольно печально для нескольких десятков автовладельцев, которые буквально попали под раздачу от видавшей виды Toyota Crown в Снеговой Пади. За рулём автоагрессора находился 16-летний подросток, именно он устроил краш-тест на родительской машине. По счастливой случайности никто не пострадал, да и виновник массового ДТП избежал самосуда разгневанной толпы.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», молодой человек устроил неудачный заезд во дворе дома № 29 на улице Анны Щетининой. По словам очевидцев, юноша сначала задел одно авто, но даже не подумал притормозить. По цепочке Crown собрал больше 20 припаркованных машин. При этом молодой человек успел отметиться и во дворе домов № 27, 25, 15 и 13.

Свидетели беспредела в срочном порядке вызвали на место происшествия сотрудников полиции. До их приезда подросток закрылся в машине, опасаясь порции «похвалы»  от раздосадованных автолюбителей. Также очевидцы уверяют, что на защиту сына встала и подоспевшая мать. Полицейские заподозрили молодого человека в злоупотреблении алкоголем, поэтому направили его на медицинское освидетельствование. Точный ущерб от действий горе-водителя ещё предстоит установить специалистам. По предварительным подсчётам, число разбитых машин может достичь 35 штук.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • дмитрий  (сегодня, 09:37 )

    судя по автомобилю правонарушителя вряд ли у его родителей хватит средств на компенсацию имущественного ущерба всем потерпевшим. так что ремонт за свой счет господа

  • 111  (сегодня, 09:47 )

    Не оскудеет земля русская идиотами никогда!!!

  • SOS  (полчаса назад)

    Теперь придётся расстаться с квартиркой в снеговой пади



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