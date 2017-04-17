Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин

Вечер Пасхи в приморской столице закончился довольно печально для нескольких десятков автовладельцев, которые буквально попали под раздачу от видавшей виды Toyota Crown в Снеговой Пади. За рулём автоагрессора находился 16-летний подросток, именно он устроил краш-тест на родительской машине. По счастливой случайности никто не пострадал, да и виновник массового ДТП избежал самосуда разгневанной толпы.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», молодой человек устроил неудачный заезд во дворе дома № 29 на улице Анны Щетининой. По словам очевидцев, юноша сначала задел одно авто, но даже не подумал притормозить. По цепочке Crown собрал больше 20 припаркованных машин. При этом молодой человек успел отметиться и во дворе домов № 27, 25, 15 и 13.

Свидетели беспредела в срочном порядке вызвали на место происшествия сотрудников полиции. До их приезда подросток закрылся в машине, опасаясь порции «похвалы» от раздосадованных автолюбителей. Также очевидцы уверяют, что на защиту сына встала и подоспевшая мать. Полицейские заподозрили молодого человека в злоупотреблении алкоголем, поэтому направили его на медицинское освидетельствование. Точный ущерб от действий горе-водителя ещё предстоит установить специалистам. По предварительным подсчётам, число разбитых машин может достичь 35 штук.



















