Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света

Начавшийся понедельник не станет исключением для сотрудников «Владивостокского предприятия электрических сетей». Ровно в 9 часов утра они приступят к плановому ремонту своих объектов. В связи с этим часть домов краевой столицы оставят без света: где-то на пару часов, где-то – дольше. В любом случае, по словам сотрудников муниципального предприятия, к 17:00 всё должно быть закончено.

Сегодняшний список домов выглядит следующим образом:

Адмирала Фокина, 1, 1а, 1-б;

Батарейная, 1, 1а, 2, 2а, 3;

Громова, 2, 4, 6, 8, 10;

Двенадцатая, 4а, 6, 8;

Десятая, 13;

Калинина, 4, 4-б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35;

Киевская, 5;

Маковского, 72, 73;

Одиннадцатая, 6-б, 10, 11;

Пограничная, 2, 3а, 5;

Тухачевского, 30;

Шевченко, 21в, 21е, 23, 25, 29, 29а, 31, 31а, 31д, 33, 35, 35а, 35в, 37, 37г, 38, 38а, 39, 39-б, 39в, 39г, 40 – 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82.

«Приморский водоканал» в свою очередь в 9 часов отключит некоторым горожанам холодную воду. Ремонт запланирован на улице Луговой – в домах № 59 – 85. К 13 часам специалисты должны покинуть этот участок.