Известные фигуристы слетаются во Владивосток

Олимпийские призёры и чемпионы мира выступят на льду "Фетисов-Арены"

Во Владивосток прибывают участники шоу «Ледниковый период», которое после переноса из-за хоккеистов всё-таки состоится в субботу, 18 марта. Некоторые именитые участники до основного выступления в «Фетисов-Арене» дадут мастер-класс для юных фигуристов Приморского края.

Завтра состоится обещанное ледовое шоу, руководителем которого является серебряный призёр Олимпиады, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Первыми во Владивосток прибыли чемпионы мира, Европы и России Алексей Тихонов, Мария Петрова, а также их коллеги Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.

Организаторы субботнего мероприятия рассказали РИА «Восток-Медиа»: само шоу начнётся в 19:00, а до этого, в 16 часов, супруги Петрова и Тихонов проведут в «Фетисов-Арене» мастер-класс для приморских фигуристов.

Вечернее выступление смогут посмотреть только зрители возрастной категории 12+. Их начнут запускать с 18:00.

Билеты ещё продаются в кассах «Фетисов-Арены» и «Дальпартера», а также на сайте vl.ru.