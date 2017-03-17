В Приморье машинист тепловоза воровал на рабочем месте

Двое железнодорожников в Приморском крае попали в поле зрения транспортной полиции. На рабочем месте они не только выполняли свои обязанности, но и сливали дизельное топливо.

Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте – а именно отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы – задержали машиниста тепловоза и его помощника. Оба – в уже зрелом возрасте, 62 и 65 лет, при этом попались на воровстве. Находясь на рабочем месте в тепловозе, они слили в общей сложности 100 литров дизельного топлива.

Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. С обоих фигурантов стражи порядка взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается.



