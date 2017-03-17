Власти Приморья назвали число пострадавших на льду

Несмотря на многочисленные предупреждения, приморские любители продолжают подвергать себя опасности – выходят и выезжают на лёд. Частично ситуацию спасает круглосуточное дежурство спасателей, начавшееся 15 марта. Тем не менее число пострадавших с января по март достигло 70 человек, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.

Из 70 пострадавших на льду в этом году 4 погибли, остальных успели спасти. Тем не менее с учётом аномального потепления в Приморье в эти дни рыбаки продолжают сильно рисковать. По информации краевого департамента гражданской защиты, начался необратимый процесс разрушения льда. В связи с этим на водных акваториях края постоянно дежурят 7 судов на воздушной подушке. Они базируются у станции Санаторной, на Второй речке, у полуострова Эгершельд и острова Русского.

Сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы регулярно проводят тренировки по спасению людей, провалившихся под лёд, и отрабатывают взаимодействие с другими оперативными службами.











