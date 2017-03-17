Лучшая автомастерская Артёма получила подарок перед праздником

Городские власти поздравили и других работников сферы обслуживания, а также ЖКХ

Ближайшее воскресенье, 19 марта, отмечено на календаре как День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Виновники торжества принимают поздравления уже сегодня, в последний рабочий день недели. В том числе мероприятия проходят в городе Артёме Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Глава Артёмовского округа Александр Авдеев сказал, обращаясь к гостям: «Своим каждодневным трудом, профессионализмом и ответственностью вы призваны создавать максимальные удобства для населения, предоставлять ему услуги высокого и гарантированного качества, сочетая это с высокой культурой обслуживания».













Часть предпринимателей городского округа традиционно помогает социально незащищённым категориям населения. Таких особенно отметила начальник управления потребительского рынка и предпринимательства Александра Пак. Поздравила присутствующих и замглавы администрации Ирина Сидорова, которая курирует деятельность артёмовского предпринимательства.

Лучшие работники сферы бытового обслуживания получили почётные грамоты и благодарности мэра, городской думы, а также ценные подарки. Почётная грамота губернатора Приморского края досталась индивидуальному предпринимателю, закройщику верхней одежды Ларисе Рыбаковой.

Сегодня же власти подвели итоги городского конкурса среди предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

Всего в нём приняли участие 6 автомастерских, лучшей стала «Экстрим». Всем участникам мэр вручил дипломы, а победителю – ещё и ценный подарок.







