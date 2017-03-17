Автомобилисты Владивостока простоят в пробках благодаря митингу

Завтра в центре Владивостока перекроют движение. Временные ограничения связаны с «Крымским митингом», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В связи с проведением памятного мероприятия по случая возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации сотрудники ДПС на время перекроют движение и парковку транспортных средств. Ограничения будут действовать с 11:00 до 13:30.

Речь идёт об участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная от дома № 1а до пересечения со Светланским переулком. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Семёновская, Алеутская, Светланская и Пушкинская. Мэрия и сотрудники ДПС просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в субботу во Владивостоке снова пройдёт «Крымский митинг». 18 марта дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения полуострова в состав России.

При этом сквер дружбы Приморья и Крыма, помпезно открытый несколько лет назад, встретит третью годовщину присоединения полуострова к России в крайне плачевном состоянии. На его облагораживание нет денег ни у создателей, ни у городских властей.