Виброкатки Приморья уже вибрируют в преддверии сезона дорожных работ

Сотрудники краевого предприятия «Примавтодор» продолжают готовить технику к сезону летних дорожных работ. Во всех филиалах предприятия завершается ремонт машин и оборудования.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, его сотрудники проводят профилактические ремонты асфальтоукладчиков, катков и виброкатков.

«Также идут ремонт и замена оборудования и части механизмов, необходимых для обновления производства на тридцати асфальтобетонных заводах и дробильных комплексах. В Уссурийске завершается ремонт ресайклера», – добавил Дмитрий Горлов.

В этом году асфальтобетонный завод из Галёнок перемещён в Дальнегорск. Ещё один асфальтобетонный завод для ремонта дорог в ТОР «Михайловский» переброшен в Уссурийск из Надеждинского филиала.

В 2017 году «Примавтодор» выполнит работы по ремонту и содержанию дорог, восстановлению инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок» и строительству новых дорог на общую сумму шесть миллиардов рублей. Первое асфальтирование должно начаться в мае. Под особый контроль будут взяты дороги Шкотово - Партизанск и Артём - Находка. В прошлом году РИА «Восток-Медиа» писало об ужасном состоянии этих трасс.